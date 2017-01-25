В «ОГ» подписан коллективный договор

Коллективный договор от имени работников подписывает Станислав Богомолов. Фото: Владимир Васильев

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Вчера у нас в редакции произошло одно очень важное событие – прошло собрание трудового коллектива, на котором был обсуждён, принят и подписан новый коллективный договор.

Со стороны работодателя его подписал генеральный директор (главный редактор) Дмитрий Полянин, а со стороны работников – представитель трудового коллектива, председатель профсоюзной организации редакции газеты, заведующий сектором отдела общественных проблем Станислав Богомолов. Почему это важно? Не только потому, что, как и положено по закону, в нём прописаны права, обязанности и обязательства сторон, все нюансы жизни творческого коллектива и всей редакции. Наличие коллективного договора свидетельствует о том, что работодатель аккуратен и внимателен к своим сотрудникам, а в коллективе царит дружеская и рабочая атмосфера, и обе стороны – равноправные партнёры. Договор пройдёт уведомительную регистрацию в Государственном казённом учреждении службы занятости Свердловской области, там и будет храниться третий экземпляр.