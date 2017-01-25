Жестокая передержка

Этот худой пёс – один из немногих, кто смог выжить. Фото: VK.com

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку «чёрной передержки», обнаруженной в одном из частных домов на улице Уктусской. Среди разбросанных вещей, перевернутой мебели и мусора волонтёры нашли 18 трупов собак и кошек. Животных брала на передержку 23-летняя местная жительница.

От чего наступила смерть – предстоит узнать по результатам вскрытия. Девушка утверждает, что собаки погибли от вируса, но зоозащитники уверены, что она заморила зверей голодом и заработала на них денег – за содержание животных ей платили от трёх до пяти тысяч рублей ежемесячно или 15 тысяч разом. Если вина свердловчанки будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы (по статье «Жестокое обращение с животными») или штраф до трёхсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет (по статье «Мошенничество»).

– Если экспертиза покажет, что животные погибли от истощения, то встанет вопрос о возбуждении уголовного дела. Соседи рассказали, что девушка приезжала в дом на Уктусской раз в неделю, обычно в ночное время, на пять-десять минут, а из дома постоянно доносился вой собак, – сообщила «ОГ» официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. – Эта информация сейчас проверяется. Выясняется и правомерность её деятельности – заключала ли она договоры с хозяевами собак, сколько они ей платили. Если удастся доказать, что девушка брала деньги за свои услуги, но не собиралась ухаживать за животными, то её действия можно будет квалифицировать как мошенничество.

К сожалению, сейчас законодательство жёстко не регулирует работу передержек. Для занятия такой деятельностью не нужна лицензия. Стоимость услуг определяется по соглашению сторон. Например, сутки жизни кошки в кошачьей гостинице стоят 100–250 рублей. А качество этих услуг проверяют только сами хозяева или кураторы животных (люди, нашедшие бездомного зверя и взявшие его под свою опеку).

– Заключать договор с передержкой или нет – решают сами хозяева. Многие относятся к нему как к необязательной бумажке, – рассказала «ОГ» владелец гостиницы для домашних животных «Даскотель» Дарья Сидорова. – После этой ситуации, я надеюсь, все сделают выводы. Зоозащитники Екатеринбурга сейчас разрабатывают стандартную форму договора для передержки и хотят сделать его подписание обязательным.

В договоре обычно прописывается состояние животных, рекомендации по их уходу и кормлению, время и стоимость содержания питомца, действия в случае его заболевания или травмирования.