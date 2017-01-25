«У нас в отряде было девять Татьян»

В этом году День российского студенчества официально отмечается в 13-й раз. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Татьянин день, или День российского студенчества, стал официальным праздником 25 января 2005 года. В этот праздник нынешние студенты радуются окончанию зимних экзаменов, чтобы, как гласит поговорка, от сессии до сессии снова зажить весело. А бывшие студенты с ностальгией вспоминают свои лучшие годы. Правда, как заметили корреспонденты «ОГ», у студенток это получается душевнее. Особенно у Татьян.

Татьяна БЕЛКИНА-ВЕРШИНИНА, ведущая программы «Утренний экспресс»:



– Когда я училась в Вятском государственном университете, как-то мне выпала возможность выбрать дату экзамена по самому сложному предмету – электротехнике. Я попросила поставить 25 января. На экзамене, как и вся группа, плавала в сложных терминах. Пошла сдавать. А строгий преподаватель увидел в зачётке моё имя и поставил «хорошо». Моему имени в тот день вся группа завидовала!

Татьяна БЕРДНИКОВА, начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД:



– Времена студенчества я вспоминаю с большим удовольствием. Во-первых, именно там я познакомилась со своими самыми близкими подругами. Во-вторых, особенно мне запомнилась учёба на последних курсах – я закончила Гуманитарный университет, а его политика всегда была направлена на достойное и качественное образование. Я уже работала в ГАИ, в районном подразделении, и совмещала работу и учёбу. На этом этапе я поняла, какие возможности открываются перед человеком, если искренне стремиться к чему-то.

– Времена студенчества я вспоминаю с большим удовольствием. Во-первых, именно там я познакомилась со своими самыми близкими подругами. Во-вторых, особенно мне запомнилась учёба на последних курсах – я закончила Гуманитарный университет, а его политика всегда была направлена на достойное и качественное образование. Я уже работала в ГАИ, в районном подразделении, и совмещала работу и учёбу. На этом этапе я поняла, какие возможности открываются перед человеком, если искренне стремиться к чему-то.

В одну из сессий у меня был огромный обьём экзаменов, и один мой однокурсник не верил, что я смогу подготовиться и всё сдать. Мне пришлось буквально по минутам расписать своё время на целых две недели (включая ночное время с учётом 2–3 часов на сон). Сессию я сдала успешно. И такая внутренняя самоорганизация для меня стала очень показательной. Но самым лучшим был комплимент от того сомневающегося однокурсника: он сказал, что именно так постарается воспитать свою дочь – нацеленную на получение результата. Надеюсь, что у него это получилось…

Татьяна КАМИНСКАЯ, руководитель инклюзивного клуба «Искорка добра»:



– В Лесотехнической академии нас было три подружки. У всех фамилии – на «К»: Каминская Таня, Казакова Лена и Купреенкова Майя. И вот однажды приезжаю я к Лене перед контрольной по статистике. Она и говорит: «Нам повезло – варианты контрольной распределялись по первой букве фамилии. Держи мои черновики. Переписывай!». Я так и сделала, работу сдала. Потом к Лене приехала Майя и сделала то же самое…

– В Лесотехнической академии нас было три подружки. У всех фамилии – на «К»: Каминская Таня, Казакова Лена и Купреенкова Майя. И вот однажды приезжаю я к Лене перед контрольной по статистике. Она и говорит: «Нам повезло – варианты контрольной распределялись по первой букве фамилии. Держи мои черновики. Переписывай!». Я так и сделала, работу сдала. Потом к Лене приехала Майя и сделала то же самое…

В общем, в проверенных контрольных мы с Леной на­шли одинаковые пометки, а Майе преподаватель написал: «Ошибки посмотри в тетрадях у Каминской и Казаковой». Что ж, пришлось пересдавать. На «отлично».

Татьяна САМОЙЛОВА, директор арт-холдинга «Ангажемент»:



– Могу сказать, что всем Татьянам крупно повезло. Я не знаю больше такого имени, чтобы вся страна праздновала твой день!

– Могу сказать, что всем Татьянам крупно повезло. Я не знаю больше такого имени, чтобы вся страна праздновала твой день!

Студенчество – золотая пора свободы, счастья. Это время крепкой дружбы и первой любви… Весёлое, задорное, когда эмоции через край! Нам очень повезло учиться в самом лучшем вузе страны (УПИ, конечно) в самое лучшее время – эпоху расцвета стройотрядовского движения. Очень искреннее, честное время. Мы все были так нужны друг другу. Да, мы до сих пор встаём в круг и поём песни, до сих пор придумываем балдёжки и устраиваем тематические мероприятия для себя, своих друзей и своих детей… (Ой, скоро же внуки, наверное, пойдут?)



Нам до сих пор может сниться сон, как мы стоим у стенки – каменщики и штукатуры. И счастье в том, что до сих пор нас не надо звать (если, не дай Бог, случится что-то плохое) – наши все соберутся в едином порыве.



Кстати, имя-то наше было очень популярно. У нас в отряде в одно время было девять Татьян! И у всех как одной всё удалось.

Татьяна ПАЧЕНКОВА, председатель Ассоциации негосударственных дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга:



– Я училась в Иркутском педагогическом университете на факультете педагогики и психологии. К сессии мы обычно готовились на деревянных скамейках на берегу Ангары. По сути, мы играли в экзамены. Кто-то из студентов входил в роль преподавателя, остальные эмоционально и выразительно отвечали на вопросы билетов. При этом кто-то дополнял, кто-то опровергал, разгорались дискуссии. Тогда, в 70–80-е годы, не готовили менеджеров и управленцев, но почти все, кто учился со мной в группе, занимают сейчас высокие управленческие посты. Думаю, берега Ангары помогли нам в этом.



Окончание сессии всегда отмечали экологическим субботником на озере Байкал, после которого устраивали праздник. Главным традиционным блюдом был зажаренный омуль длиной не меньше полутора метров. Сегодня недоступна такая роскошь, средняя длина омуля сейчас 60–80 сантиметров.

Татьяна ТРОЙЕ, участковый уполномоченный:



– Не знаю, как остальные, а я за время учёбы в Финансово-юридическом не пропустила ни одной лекции. Как можно пропускать уголовное право? Это же так интересно!