73 года назад уроженец Верхней Салды в одиночку уничтожил роту фашистов

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

25 января в 1944 году 24-летний уроженец Верхней Салды артиллерист Алексей Евстигнеев в одиночку, будучи к тому же раненым, на несколько часов остановил продвижение фашистских войск.

14 января 1944 года в районе украинского села Тихоновка полк, в составе которого воевал вместе со своим расчётом ефрейтор Евстигнеев, оказался в окружении. 10 дней советским солдатам ценой нечеловеческих усилий удавалось сдерживать наступление фашистов. Но 25 января враг пошёл в решительную атаку: проведя пять массированных налётов, они бросили на обескровленные советские части не только пехоту, но и танки.

От расчёта Евстигнеева к тому времени в живых остался только он сам. Несмотря на ранение, он сумел выкатить орудие на прямую наводку и открыл огонь. Прежде чем его поразила вражеская пуля, уралец успел уничтожить около роты пехотинцев, два танка и два самоходных орудия…

Через три месяца — 24 мая 1944 года — Алексею Евстигнееву за этот бой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).