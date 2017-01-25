Управление образования станет департаментом

Начальник управления образования Екатерина Сибирцева в скором времени станет руководителем департамента. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Управление образования Екатеринбурга станет департаментом. Решение о внесении изменений в оргструктуру администрации депутаты Екатеринбургской городской думы вчера приняли единогласно. Как отметил депутат и ректор УГГУ Николай Косарев, новая структура позволит управлению и его начальнику Екатерине Сибирцевой принимать более эффективные решения по модернизации образования в городе.

В структуре будущего департамента произойдут изменения. Семь районных отделов образования станут управлениями, ещё четыре отдела, которые отвечают за дошкольное и допобразование, комплексную безопасность, информационные технологии, кадровое и правовое обеспечение, свой статус не изменят. Сама Екатерина Сибирцева считает, что предпринятый шаг позволит сформировать более чёткую и понятную для горожан и руководителей образовательных учреждений структуру отраслевого органа.

По словам начальника правового департамента горадминистрации Екатерины Грин, которая выступила докладчиком по данному вопросу, задачи и функции подразделения администрации останутся неизменными, увеличения количества штатных единиц не произойдёт. Однако сейчас управлению образования в своём статусе «тесно» — объём выполняемых функций по взаимодействию с минстроем, прокуратурой, работе с обращениями физических и юридических лиц, выполнению программ довольно большой. К тому же в других городах миллионниках — Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске и Волгограде аналогичные органы имеют статус департамента.

Депутаты отметили, что изменение структуры управления образования планировалось ещё несколько лет назад, но тогда положительное решение по данному вопросу принято не было.

— За это время серьёзно изменилась стратегия управления образования по взаимодействию с образовательными учреждениями, сейчас нет нареканий к его работе от директоров школ, появилась возможность образовательного творчества. Рассматриваю преобразование управления как заявку на новую стратегию, — отметил депутат гордумы Константин Киселёв.

На одном из ближайших заседаний думы Екатерина Сибирцева представит стратегию развития образования в Екатеринбурге. Пока она обозначила три основных её направления — это создание новых современных мест для обучения в школах, подготовка современных высококвалифицированных учителей и директоров школ, а также обеспечение открытости работы образовательных учреждений. По словам главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, до 2025 года муниципалитет вложит в развитие городского образования 70 миллиардов рублей.