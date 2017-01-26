Родня дикой ягоды

Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Полакомиться в разгар осени сочной сладкой ягодой — особое удовольствие. Мелкоплодная ремонтантная садовая земляника даёт нам такую возможность, она плодоносит до самых холодов. Лучший способ завести у себя эту разновидность дикой лесной земляники — посеять семенами на рассаду в январе-феврале. В этом случае вы успеете ещё летом отведать первый урожай, потому что цветение и плодоношение «мелкоплодки» начинается через пять месяцев после появления первых всходов.

Почему земляника, а не клубника

Всем известна садовая земляника, её ещё многие ошибочно называют клубникой. На самом деле клубника мускатная — отдельный ботанический вид. У нас в стране настоящая клубника не получила широкого распространения, и многие садоводы называют клубникой крупноплодную землянику, как бы в противовес мелкоплодной лесной. И что такое ремонтантная земляника, тоже знают далеко не все.

— Ремонтантность — это способность растений неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода, — рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Галина Андреева.

Ремонтантной бывает как крупноплодная, так и мелкоплодная земляника. Первая размножается только усами, вторая — преимущественно семенами (можно также размножать делением куста). Ремонтантная крупноплодная садовая земляника имеет две волны плодоношения: первая — в обычные для этой культуры сроки и вторая — в конце августа. Ремонтантная мелкоплодная садовая земляника, её ещё называют безусой, имеет растянутый срок цветения и плодоношения. Этим-то она интересна: ягоды можно получать в период, когда у обычной садовой земляники урожай уже давно отошёл. При этом ягоды имеют разнообразную окраску: чаще всего тёмно-красную, но есть и белые, жёлтые, кремовые. Знатоки утверждают, что ягоды светлых окрасок имеют особенно изысканный вкус. Кстати, о вкусе.

Вкусная и красивая

— Кто любит вкус лесной земляники — может попробовать выращивать у себя на участке ремонтантную безусую землянику, — считает Галина Андреева. — По внешнему виду, по вкусу и консистенции они очень схожи.

Правда, ягоды у ремонтантной безусой раза в полтора-два больше по размеру, чем у лесной земляники. Но это даже хорошо.

Ещё ремонтантная мелкоплодная земляника очень декоративна.

— Кусты у неё очень пышные со светло-зелёной листвой, на них мы всё лето видим и белые цветки, и красные ягоды — смотрится очень красиво. Эту землянику можно даже не садить на грядки, а использовать как куртину на газоне или рассадить вдоль дорожек, — советует Галина Андреева.

Из плюсов «мелкоплодки» можно привести также экономический фактор: стоимость пакетика ремонтантной безусой земляники составляет около 20 рублей, при этом вы можете получить столько кустов, сколько захотите. А цена посадочного материала обычной крупноплодной садовой земляники составляет 25–35 рублей за растение. Чтобы засадить ими грядку, придётся прилично потратиться. Правда, есть у ремонтантной мелкоплодной земляники и минус: сложности получения рассады.

Семена земляники очень мелкие, для их посева наберитесь терпения. Фото: Александр Зайцев

Меньше макового зёрнышка

Семена земляники очень мелкие, меньше макового зёрнышка, поэтому их нельзя заглублять в почву. Первая ошибка, которую допускают садоводы при её выращивании — это глубокий посев или полив струёй в результате которого семена проваливаются в глубь почвы и не всходят.

— Для выращивания земляничной рассады желательно брать хорошую плодородную почву. Перед посевом её обязательно надо немножечко уплотнить, затем хорошо пролить водой. Высевать семена нужно поверхностно, а потом через ситечко аккуратно слегка присыпать землёй. Главное условие появления дружных всходов — поддержание почвы во влажном состоянии, — делится секретами Галина Андреева.

Для этого ёмкость с рассадой до появления первых всходов надо закрывать плёнкой или стеклом и не держать на холодном подоконнике. До появления всходов лучше вообще не поливать, а обильно смачивать землю из пульверизатора. При появлении всходов рассаду выставляют на свет. Пикирование такой рассады также требует особой аккуратности, главное — сильно не заглублять растения. Высаживают рассаду в грунт в третьей декаде мая.