Жемчужный лук любит свет

При правильном уходе ножка лука-порея может достигать 50 сантиме- тров в длину и трёх-четырёх сантиметров в толщину. Фото: 1000listnik.ru

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Лук-порей известен с давних пор. Историки утверждают, что жители древнего Египта и Римской империи считали его священным растением и носили на шее в качестве амулета. Среди уральских дачников этот богатый витаминами овощ лишь в последние годы стал приобретать популярность.

— Порей — наиболее ценный вид лука по урожайности, биохимическому составу, сохранности, устойчивости к вредителям и болезням. В Западной Европе его годовое производство составляет от четырёх до десяти килограммов на душу населения. К сожалению, в нашей стране эту культуру выращивают незаслуженно мало, — заявил «ОГ» Владимир Сузан, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания, профессор, академик Общественной академии нетрадиционных и редких растений, автор более 60 сортов лука и чеснока.

В южных регионах порей, который называют также жемчужным луком, сеют в мае прямо в грунт. В наших широтах его можно вырастить лишь с помощью рассады, и дело не в том, что это растение боится холодов. Напротив, порей — достаточно холодостойкая культура, он может выдерживать заморозки до минус пяти градусов. Всё дело в том, что у него длинный вегетационный период. С момента посадки до сбора урожая должно пройти пять-семь месяцев, при этом и рассада развивается достаточно медленно.

— Хорошим грунтом для рассады станет смесь перегноя и огородной земли из-под бобовых. Можно использовать также торф. На 10 килограммов увлажнённого торфа добавляют 500 граммов доломитовой муки, 100 граммов двойного суперфосфата и по 80 граммов мочевины и сернокислого калия. Если посеять в ящики сухие семена, всходы появятся через 10–15 дней. Чтобы ускорить появление всходов, семена на сутки замачивают в воде, а затем проращивают при температуре плюс 18–20 градусов. Высевают их рядами на расстоянии четырёх-пяти сантиметров друг от друга. Глубина посева — 0,5–1,5 сантиметра, — рассказал Владимир Сузан.

По его словам, для рассады годятся и почвенные горшочки, в каждый из них высевают по два-три семени, а позже оставляют одно, самое сильное растение. Но если вы выращиваете ранний сорт с длинной ножкой, можно оставить все ростки.

— Оптимальная температура до всходов — плюс 20–25 градусов, в первые дни после всходов желательно, чтобы рассада находилась в прохладе, при температуре плюс 8–12 градусов, — подчеркнул наш собеседник.

Он отметил, что порей очень чувствителен к недостатку влаги, поэтому важно не допускать пересыхания почвы. Кроме того, жемчужный лук называют растением длинного дня. В феврале и в начале весны, когда рано темнеет, обязательно нужно организовать искусственное досвечивание рассады, в противном случае листья будут слишком узкими, а ножка тонкой.

При правильном уходе ножка жемчужного лука к осени может достичь 50 сантиметров в длину и до трёх-четырёх сантиметров в толщину. Именно ножку используют для приготовления различных блюд, а у молодого растения и зелёные листья годятся для приготовления салатов. По словам Владимира Сузана, порей обладает не только питательными, но и лечебными свойствами. Его советуют есть как можно чаще тем, кто страдает атеросклерозом, нарушением обмена веществ, ожирением, подагрой, ревматизмом, мочекаменной болезнью, физическим и нервным переутомлением и многими другими недугами.