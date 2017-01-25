Посеешь петунью в феврале — зацветёт ко Дню Победы

Цветы, посаженные за три месяца до высадки в открытый грунт, успевают хорошо развиться и зацвести. Фото: Лариса Хайдаршина

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

В последний месяц зимы сеют на рассаду пеларгонию, петунью и бегонию — однолетние цветы, любимые уральскими садоводами. В дендрарии Екатеринбурга «ОГ» научили, как посадить мелкие семена этих растений, чтобы они успешно взошли и не болели во время роста.

В теплицах городского дендропарка тепло и светло. Солнечные лучи льются и через крышу, и через верхние ряды стёкол: растения чувствуют себя прекрасно, несмотря на разгар зимы.

— Обычно мы сеем на рассаду цветущие летники ближе к марту — в благоприятных условиях теплицы они успевают отлично вырасти и уже к маю начать цветение, — объясняет агроном Екатеринбургского дендрария Татьяна Пудовкина. — А вот в условиях квартиры придётся начать посадки уже сейчас, и пока естественного освещения мало — подсвечивать всходы на подоконнике.

Специально для «ОГ» мастер дендрария Анна Кочнева показывает, как готовить почву для посадок крошечных семян — а именно такими и являются пеларгония (в народе герань), петуния и бегония. В выращивании рассады они требуют большого внимания, зато первыми радуют садоводов цветами, да и цвести могут всё лето до осени.

— Следует смешать две части торфа, одну часть дёрна и половину части вермикулита, — рассказывает Анна Кочнева. — Просеять полученную смесь через сито, чтобы не было комочков, уложить её в ящики и хорошо пролить. Слишком заливать водой не стоит: в почве должен оставаться воздух.

Специалисты говорят, что перед посадкой хорошо обработать землю противогрибковыми препаратами (их сейчас много в продаже). Можно купить и готовую цветочную почвосмесь в магазине, но и она требует обработки от болезней.

Мелкие семена ровно распределяют по поверхности почвы. Заделывать под землю их ни в коем случае нельзя: могут не взойти. Достаточно побрызгать сверху из пульверизатора.

— Затем закрываем ящик плёнкой или стеклом и ставим в тёплое освещённое место, — советует Татьяна Пудовкина. — После того как появятся всходы, прозрачное покрытие надо будет снять. Но к этому растения надо будет подготовить: раз в день проводить небольшие проветривания, поднимая крышку и стряхивая накопившийся конденсат.

Если света будет мало, всходы вытянутся и будут слабыми. Поэтому в феврале домашние посадки рекомендуют подсвечивать лампами. По мере подсыхания почвы рекомендуется её увлажнять, но не лейкой, а из пульверизатора, чтобы не навредить нежным всходам. При переувлажнении юные цветы может поразить заболевание «чёрная ножка» или грибок. А как же быть, когда всходы не появляются?

Обычно семена петуньи продают в гранулах, это увеличивает их размер и позволяет сеять на расстоянии друг от друга. Фото: Лариса Хайдаршина

— Если семена не взошли через 2 недели — смысла ждать нет, — считает Кочнева. — Придётся заново подготовить землю к посадке (можно ту же самую, только перемешать её в тазу и снова разложить по ящикам) и провести посев семенами из другой партии.

Пикировать растения советуют, когда у них появилось по два настоящих листочка — они вырастают после первых семядольных. Семена зарубежной фасовки, как правило, обработаны стимуляторами роста, и прищипывать их первые бутоны не надо — они и так кустятся богато. А вот оте-чественные семена обычно такой обработки не проходят, поэтому, как только у рассады появляются первые соцветия, их надо срезать. Тогда растение получит стимул к образованию сразу нескольких бутонов и всё лето будет радовать садоводов пышным цветением.

— Не забывайте о подкормках рассады, — рекомендует Пудовкина. — При посеве и сразу после пикировки подкормка не требуется, но когда ваши питомцы хорошо укоренились, стоит дать дополнительное питание — для цветущих выбирайте калийные удобрения. С хорошим уходом рассада, посаженная в феврале, бывает готова к высадке в открытый грунт к празднику 9 Мая — если это позволяет уральская погода. Пеларгония, петунья и бегония не боятся заморозков и хорошо переносят пересадки в цветущем виде.