Пора сажать гвоздику Шабо

Гвоздика Шабо. Неизвестный фотограф

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Популярную на грядках уральских цветоводов гвоздику Шабо нужно высаживать в январе-феврале. От посева до цветения этого растения проходит четыре-шесть месяцев.

Грунт для рассады нужен пористый и питательный. Лучше смешать дерновую землю, торф, перегной и песок. Для обеззараживания всё это нужно пропарить или прокалить. Семена сеют на хорошо пролитую почву и присыпают небольшим слоем песка. Перед посевом их можно замочить, используя стимуляторы роста. Через неделю-полторы, когда пойдут всходы, ёмкости с рассадой ставят в светлое и прохладное место (с температурой воздуха +12…+15°С).

Примерно через месяц, когда у растений появятся первые пары настоящих листьев, их пересаживают в более просторные ящики на расстоянии четырёх сантиметров друг от друга. Второй раз пересаживают в апреле — теперь уже в отдельные контейнеры. Тогда же нужно постепенно закаливать ростки, выставляя их на балконы и лоджии. В открытый грунт гвоздику Шабо высаживают во второй половине мая с комом земли. Место выбирают светлое и защищённое от ветра.