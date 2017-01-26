Эустоме нужен аквариум

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«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.
- Опубликовано в №14 от 26.01.2017
Эустома — очень красивое растение с нежными цветами, похожими на бутоны роз. Оно капризно, но его можно вырастить и на Урале.
Эустома начинает цвести через 15–20 недель после появления всходов, поэтому к посеву семян приступают ещё зимой.
— Перед посадкой семена следует протравить марганцем, а субстрат для посадки пролить кипятком. Прорастающим семенам и появившимся всходам необходимо обеспечить тропический или субтропический климат: высокую влажность и температуру 25–30 градусов, — отмечает научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.
Некоторые цветоводы-любители накрывают ящики с рассадой плёнкой. По мнению Ольги Киселёвой, плёнка — не самый подходящий материал.
— Лучше всего посадить эустому в стек-лянный контейнер или аквариум, — говорит она. — Стекло отлично предохраняет от температурных колебаний. Раз в день нужно открывать крышку примерно на час, чтобы проветривать рассаду.
Рассада эустомы боится пересыхания и переохлаждения, а также нуждается в дополнительном досвечивании в период, когда световой день короткий.