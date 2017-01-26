Эустоме нужен аквариум

Эустома. Неизвестный фотограф

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Эустома — очень красивое растение с нежными цветами, похожими на бутоны роз. Оно капризно, но его можно вырастить и на Урале.

Эустома начинает цвести через 15–20 недель после появления всходов, поэтому к посеву семян приступают ещё зимой.

— Перед посадкой семена следует протравить марганцем, а субстрат для посадки пролить кипятком. Прорастающим семенам и появившимся всходам необходимо обеспечить тропический или субтропический климат: высокую влажность и температуру 25–30 градусов, — отмечает научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Некоторые цветоводы-любители накрывают ящики с рассадой плёнкой. По мнению Ольги Киселёвой, плёнка — не самый подходящий материал.

— Лучше всего посадить эустому в стек-лянный контейнер или аквариум, — говорит она. — Стекло отлично предохраняет от температурных колебаний. Раз в день нужно открывать крышку примерно на час, чтобы проветривать рассаду.

Рассада эустомы боится пересыхания и переохлаждения, а также нуждается в дополнительном досвечивании в период, когда световой день короткий.