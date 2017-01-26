Садоводов зовут за парты

В Агрорном университете научат, как вырастить виноград на Урале. Фото: urgau.ru

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

С 2008 года в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) проходят лекции и практические занятия школы садоводства и огородничества для садоводов-любителей и тех, кто хочет пополнить свой багаж знаний о том, как правильно работать на земле. По словам декана факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина, ежегодно такие занятия посещают около трёхсот человек.

Учёба в Уральской школе садоводства и огородничества бесплатная, а проводят занятия ведущие специалисты университета, а также гости из других научных аграрных учреждений области и страны. Цель этих лекций — поделиться передовым опытом ведения сельскохозяйственного производства в ограниченных условиях сада или личного подсобного хозяйства. Ведь не секрет, что значительная часть овощей, картофеля, ягод и фруктов производится в нашей стране на земельных наделах граждан. Занятия в школе проводятся каждую субботу в свободный от работы на садовых участках период — с ноября по апрель. Так что сейчас — самый напряжённый период учёбы. Вот расписание на февраль 2017 года.

4 февраля — Особенности выращивания рассады овощных и цветочных культур: способы, грунты, оптимизация параметров.

11 февраля — Древесные растения в ландшафте сада: виды, декоративность. использование в озеленении.

18 февраля — Смородина на Урале: виды, сорта, агротехника, борьба с вредителями и болезнями.

25 февраля — Виноград в северных широтах: сорта, агротехника.

Занятия проходят в УрГАУ, по адресу: ул. Тургенева, д. 23, первый корпус, четвёртый этаж, аудитория 1402 с 11 до 13 часов.