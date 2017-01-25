Всё это суши ролл!

Сюжет
«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.
- Опубликовано в №14 от 26.01.2017
В Скипидарске в преддверии крупной международной выставки с участием наших восточных соседей открылся ресторан «Фудзиняма». «КБ» удалось… нет, не отобедать там — достать меню!
- Закудза (Закуски)
- Мойрукё Санэпидем-сан (горячая салфетка, пропитанная питательным бульоном рукимыри из грибов фурифуки для кожи рук и лица, подаётся в полоскательнице для ног)
- Анука Подыхару (паштет фугу-гра из ядовитой рыбы фугу)
- Темпура Кьюкэмбари (сочные кольца огурца, обжаренные в золотистом масле подсолнечника)
- Салат оривасё с яйсё, колбасё, солёным огурсё и соусом провансё
- Тобико Капздё (сочная собачья икра укакоцу с соусом из бобико)
- Харакириешки
- Борсё/Супы
- Дуйсуй-суп (суп с морепродуктами, подаётся очень горячим)
- Окунява (традиционный суп из чешуи морского чебака)
- Факедо Шицу (суп-желе с копчёным сосисом, тигровыми полосками и сливочным уксусом)
- Сёсё-капсё Ниго-рясё (традиционный горький суп сё с кусочками кисло-копчёного угря рясё)
- Бурьон из морского ремешка
- Вторё (Основные блюда)
- Сямпуро-куро (сочные кусочки курицы на закрученной железной полоске)
- Самураку Мамияке (пельмеси с начинкой из колупаси, переприопущенный рис стебуку, морской гребешок и мидиевый порошок)
- Эби Хрумхрумаки (тигровые креветки, обжаренные до угрей, подаются с традиционным маслом кавасаки 5W40)
- Сарай Самурая (нежная пингвинья отбивная в собственном снегу)
- Упырияки (оригинальный ролл с икрой летучей мысияки)
- Гёдза по-верх-исетски (традиционные гёдза с начинкой из обжаренных хотате и чуть подмаринованных наранхито)
- Дошираки (Блюда из лапши)
- Кудзукири (прозрачная лапша с овощами)
- Некудзукири (непрозрачная нелапша не с овощами)
- Мака-роллы (лапша в кипятке, скрученная в роллы)
- Саке (Напитки)
- Оригатоматный сок
- Кукарекё (чай из куриного бульона с добавлением обжаренных перьев)
- Храпуки Пукудзуяки (успокаивающий гороховый чай)
- Многоретспустя (японский выдержанный тяй)
- Куринария-сахаракири (Десерты)
- Каляки-маляки (оригинальный детский десерт)
- Дороговасе Однаку (Вопсё обордзё)
- Толиещёбу-до