Областная газета
Общество 25 января 2017, 17:36

Всё это суши ролл!

Эксклюзивные фото из ресторана «Фудзиняма»

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«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.



  • Опубликовано в №14 от 26.01.2017 

В Скипидарске в преддверии крупной международной выставки с участием наших восточных соседей открылся ресторан «Фудзиняма». «КБ» удалось… нет, не отобедать там — достать меню!

  • Закудза (Закуски)
  • Мойрукё Санэпидем-сан (горячая салфетка, пропитанная питательным бульоном рукимыри из грибов фурифуки для кожи рук и лица, подаётся в полоскательнице для ног)
  • Анука Подыхару (паштет фугу-гра из ядовитой рыбы фугу)
  • Темпура Кьюкэмбари (сочные кольца огурца, обжаренные в золотистом масле подсолнечника)
  • Салат оривасё с яйсё, колбасё, солёным огурсё и соусом провансё
  • Тобико Капздё (сочная собачья икра укакоцу с соусом из бобико)
  • Харакириешки

  • Борсё/Супы
  • Дуйсуй-суп (суп с морепродуктами, подаётся очень горячим)
  • Окунява (традиционный суп из чешуи морского чебака)
  • Факедо Шицу (суп-желе с копчёным сосисом, тигровыми полосками и сливочным уксусом)
  • Сёсё-капсё Ниго-рясё (традиционный горький суп сё с кусочками кисло-копчёного угря рясё)
  • Бурьон из морского ремешка

  • Вторё (Основные блюда)
  • Сямпуро-куро (сочные кусочки курицы на закрученной железной полоске)
  • Самураку Мамияке (пельмеси с начинкой из колупаси, переприопущенный рис стебуку, морской гребешок и мидиевый порошок)
  • Эби Хрумхрумаки (тигровые креветки, обжаренные до угрей, подаются с традиционным маслом кавасаки 5W40)
  • Сарай Самурая (нежная пингвинья отбивная в собственном снегу)
  • Упырияки (оригинальный ролл с икрой летучей мысияки)
  • Гёдза по-верх-исетски (традиционные гёдза с начинкой из обжаренных хотате и чуть подмаринованных наранхито)

  • Дошираки (Блюда из лапши)
  • Кудзукири (прозрачная лапша с овощами)
  • Некудзукири (непрозрачная нелапша не с овощами)
  • Мака-роллы (лапша в кипятке, скрученная в роллы)

  • Саке (Напитки)
  • Оригатоматный сок
  • Кукарекё (чай из куриного бульона с добавлением обжаренных перьев)
  • Храпуки Пукудзуяки (успокаивающий гороховый чай)
  • Многоретспустя (японский выдержанный тяй)

  • Куринария-сахаракири (Десерты)
  • Каляки-маляки (оригинальный детский десерт)
  • Дороговасе Однаку (Вопсё обордзё)
  •  Толиещёбу-до

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