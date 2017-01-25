Всё это суши ролл!

Эксклюзивные фото из ресторана «Фудзиняма»

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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Опубликовано в №14 от 26.01.2017

В Скипидарске в преддверии крупной международной выставки с участием наших восточных соседей открылся ресторан «Фудзиняма». «КБ» удалось… нет, не отобедать там — достать меню!

Закудза (Закуски)

(Закуски) Мойрукё Санэпидем-сан (горячая салфетка, пропитанная питательным бульоном рукимыри из грибов фурифуки для кожи рук и лица, подаётся в полоскательнице для ног)

Анука Подыхару (паштет фугу-гра из ядовитой рыбы фугу)

Темпура Кьюкэмбари (сочные кольца огурца, обжаренные в золотистом масле подсолнечника)

Салат оривасё с яйсё, колбасё, солёным огурсё и соусом провансё

Тобико Капздё (сочная собачья икра укакоцу с соусом из бобико)

Харакириешки

Борсё /Супы

/Супы Дуйсуй-суп (суп с морепродуктами, подаётся очень горячим)

Окунява (традиционный суп из чешуи морского чебака)

Факедо Шицу (суп-желе с копчёным сосисом, тигровыми полосками и сливочным уксусом)

Сёсё-капсё Ниго-рясё (традиционный горький суп сё с кусочками кисло-копчёного угря рясё)

Бурьон из морского ремешка

Вторё (Основные блюда)

(Основные блюда) Сямпуро-куро (сочные кусочки курицы на закрученной железной полоске)

Самураку Мамияке (пельмеси с начинкой из колупаси, переприопущенный рис стебуку, морской гребешок и мидиевый порошок)

Эби Хрумхрумаки (тигровые креветки, обжаренные до угрей, подаются с традиционным маслом кавасаки 5W40)

Сарай Самурая (нежная пингвинья отбивная в собственном снегу)

Упырияки (оригинальный ролл с икрой летучей мысияки)

Гёдза по-верх-исетски (традиционные гёдза с начинкой из обжаренных хотате и чуть подмаринованных наранхито)

Дошираки (Блюда из лапши)

(Блюда из лапши) Кудзукири (прозрачная лапша с овощами)

Некудзукири (непрозрачная нелапша не с овощами)

Мака-роллы (лапша в кипятке, скрученная в роллы)

Саке (Напитки)

(Напитки) Оригатоматный сок

Кукарекё (чай из куриного бульона с добавлением обжаренных перьев)

Храпуки Пукудзуяки (успокаивающий гороховый чай)

Многоретспустя (японский выдержанный тяй)