В России появится приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Вчера на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вскоре правительство утвердит приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

«Наша общая цель — за приблизительно пять лет привести общественные пространства российских городов в достойный вид», — цитирует Дмитрия Медведева информационное агентство ТАСС.

Глава правительства напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на благоустройства городов с пяти до 20 миллиардов рублей. И сообщил, что ещё 500 миллионов рублей будет направлено на благоустройство парков и скверов.

«Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ», — подчеркнул глава российского правительства.