Из Екатеринбурга незаконно вывели 4 млрд рублей

Одна из типичных схем вывода средств за рубеж связана с поставками леса и невозвращением выручки. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Екатеринбургские таможенники в 2016 году выявили в четыре раза больше валютных преступлений, чем за предыдущий год. Самая типичная схема связана с незаконным вывозом леса.

— Только в рамках уголовных дел незаконный вывод капитала за рубеж составил почти четыре миллиарда рублей. Для сравнения, в 2015 году сумма составляла 1,1 миллиарда рублей, то есть она выросла почти в четыре раза. Это максимальное значение за последние пять лет, — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов.

По его словам, объяснить такие масштабы утечки капитала можно несколькими причинами. Это упразднение в 2016 году Росфиннадзора, улучшение качества аналитической работы сотрудников таможни, выявляющих такие преступления, а также совершенствование схем ухода от валютного контроля.

— Наиболее часто деньги выводятся в страны СНГ и Китай, — уточнил Сергей Абросимов.

Он рассказал, что одна из типичных схем связана с поставками леса и невозвращением выручки. Недобросовестные предприниматели нанимают «чёрных» лесорубов, которые за небольшую плату обеспечивают их партией леса. Затем находят нуждающегося в деньгах человека с низкой социальной ответственностью, и тот, не задумываясь о последствиях, за несколько тысяч рублей оформляет на себя ИП. Пару месяцев предприимчивые дельцы платят горе-предпринимателю зарплату, от его имени вывозят лес за рубеж, а потом исчезают из поля зрения. Человек остаётся у разбитого корыта: денег ему уже не перечисляют, при этом на нём остаётся огромная ответственность. А дельцы реализуют лес в другой стране, кратно увеличивая свою выручку.

— Бывают случаи, когда предприятия, торгующие лесоматериалами, заключают контракты с компаниями, расположенными в странах СНГ, и в договоре прописывают возврат выручки за товар с отсрочкой, допустим, в течение трёх лет. За это время предприятие «растворяется», соответственно, оплата не происходит, и деньги остаются в той стране, куда отправлен товар, — добавил начальник Екатеринбургской таможни.

Он отметил, что в незаконном выводе средств из России были уличены и предприятия, связанные с обработкой цветных и драгоценных металлов. В данном случае торговые компании заключали договоры на поставку дорогостоящих товаров в Китай.