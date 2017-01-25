«Клонирование человека возможно и частично уже применяется»

К «детям из пробирки» в нашем обществе отношение неоднозначное. Но большинство учёных полагают, что они ничем не отличаются от других детей. Фото: Алевтина Трынова

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

90 лет назад в мире появилось понятие биоэтика. Возник термин, который с каждым годом раcширял круг изучаемых проблем на стыке медицины, антропологии, этики, морали и нравственности. Чем быстрее развивалась наука, тем чаще перед обществом возникали неоднозначные вопросы — допустима ли эвтаназия во благо пациента, можно ли трансплантировать органы умершего, является ли суррогатное материнство крахом института семьи, морально ли выращивание эмбрионов? О том, как глубоко биотехнологии могут вмешиваться в жизнь человека — в интервью со специалистом по биоэтике, доцентом Уральского Государственного медицинского университета Вячеславом КИСЕЛЁВЫМ.

— В ХХ веке мы отодвинули смерть. То, из-за чего раньше люди умирали, стало вполне решаемой медицинской задачей. Искусственное кровообращение, дыхание и питание, гемодиализ, пересадка жизненно важных органов — это был настоящий всплеск новых биотехнологий. Вскоре встал вопрос не только выживания, но и нового качества жизни: можно ли изменить параметры человеческого тела или предотвратить появление нездорового потомства? С точки зрения науки — оказалось возможно, но — насколько это морально? В 60–70-е годы в западных странах с расширением правозащитного движения стали возникать конфликты между конкретными случаями из клинической практики и вечными человеческими ценностями. Биоэтика выросла из опыта жизни.

— Свежий пример: на прошлой неделе в Иваново отец не разрешил делать переливание крови ребёнку из-за религиозных убеждений. И врачам пришлось срочно обратиться в прокуратуру и суд, чтобы спасти девочку… — Это классический случай. Сегодня такие вопросы решаются в правовом поле. Но приведу пример из прошлого. В 90-е годы в Хабаровске женщина родила здорового ребёнка, но внезапно у неё открылось сильное кровотечение. Врачи боролись за её жизнь всю ночь, им пришлось сделать переливание крови. Утром она заявила: «Я подаю на вас в суд». Суд она, кстати, выиграла. Оказалось, что при поступлении в роддом женщина заявила: являюсь членом религиозной секты и отказываюсь от живой донорской крови (у них считается, что кровь — душа человека). И кто же прав? Врачи выполнили свой долг в сложных условиях. А роженица? Достаточно ли было одного заявления? Это сейчас мы заполняем спецформу об отказе на медицинское вмешательство — с подписью врачей, с прописанными рисками, но в то время подобное применялось редко. В США с похожей проблемой столкнулись ещё в 70-е годы, суды были буквально завалены исками от религиозных пациентов. И тогда американцы приняли закон, по которому в экстренных ситуациях таким больным переливают заменители крови.

— Один из самых сложных вопросов медицины — так называемое «право на смерть»…

— Не каждая страна готова принять на себя ответственность — узаконить эвтаназию. Вспомним один из громких этических конфликтов в штате Флорида в США, который длился почти 15 лет. Обычная девушка по имени Терри Шайво после остановки сердца впала в вегетативное состояние, то есть осталась без сознания. Её подключили к искусственному питанию. Когда на седьмой год стало известно, что её мозг необратимо разрушается, у родственников разгорелся конфликт: муж требовал провести эвтаназию, а родители надеялись на улучшение. Им казалось, что она их слышит и даже улыбается в ответ. В ситуацию тогда вмешались власти штата, парламент, губернатор, СМИ, правозащитники. И только после череды длительных судебных тяжб в 2005 году Терри всё-таки прекратили искусственное питание. До сих пор эта история вызывает горячие споры в американском обществе.

— Как вы считаете, будет ли эвтаназия разрешена в России?

— Сейчас она запрещена у нас в любых формах: пассивная, активная и так называемый ассистируемый врачом суицид. Эвтаназия противоречит принципу «не навреди» и может открыть дорогу злоупотреблениям. С ними уже сталкивались в западных странах: умерщвление человека ради донорских органов, за наследство, жилплощадь, ради страховки или даже ради койко-места в клинике… Сторонники считают, что эвтаназию можно применять — но в исключительных случаях и под жёстким контролем. Я же уверен, что говорить об этом пока преждевременно. В нашей стране для таких серьёзных перемен слишком шаткая правопослушность граждан.

— Пожалуй, больше всего бытовых споров вызывает репродуктивное вмешательство в жизнь человека…

— Да, это вопросы ЭКО, донорства спермы, сейчас идёт серьёзная дискуссия на тему суррогатного материнства. Этично ли продавать свои детородные способности? Когда услугу поставили на поток (после 1989 года), возмущению в обществе не было предела. А сколько мошенниц было выявлено: кто-то угрожал сделать аборт и требовал увеличения оплаты, кто-то шантажировал разглашением информации о происхождении ребёнка, подсаживали чужие эмбрионы и даже подменяли искусственную беременность своей естественной. Был, например, случай в Чите. Молодая супружеская пара воспользовалась услугами суррогатной матери, которая согласилась стать и донором здоровой яйцеклетки. То есть она выносила и родила наполовину своего ребёнка. А потом оставила его себе и отсудила у пары… алименты на содержание. И вот из-за таких случаев с 2012 года в России суррогатной матери запрещено быть одновременно и донором яйцеклетки. Сегодня по статистике одна из ста суррогатных матерей не возвращает ребёнка после рождения. И закон даёт им такое право, делая скидку на возникшие материнские чувства.

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— Кстати, суррогатное материнство у нас в стране предлагают запретить.

— Запрещать технологию нельзя. В России 15–18 % супружеских пар бесплодны. Сегодня есть реестры суррогатных матерей, всё под контролем репродуктивных центров (в Екатеринбурге их четыре) и Семейного кодекса. Правда, здесь не обошлось без дискриминации: воспользоваться услугами суррогатной матери может либо пара — мужчина и женщина (неважно, в браке они или нет), либо одинокая женщина. А одинокий мужчина — не может.

— К такой процедуре как ЭКО у нас в обществе вроде бы уже привыкли?

— Здесь один из самых ярких этических примеров — недавний случай в США, когда некоей Наде Сулиман при искусственном оплодотворении перенесли целых шесть эмбрионов, хотя по правилам ЭКО и вообще в целях безопасности нельзя переносить больше двух-трёх. В итоге два эмбриона разделились, и она родила сразу восьмерых. Вдобавок к четырём имеющимся, которые тоже родились при помощи такой процедуры. Врача, который проводил операцию, исключили из Американской ассоциации репродуктологов за нарушение этических правил.

— Клонирование и «генное улучшение» человека — это пока из области фантастики?

— Вы, наверное, уже слышали, что клонированный человек живёт где-то на далёком острове? Так вот — не верьте. Клонирование человека возможно, но запрещено. В частности, в России действует закон «О временном запрете на клонирование человека». Но у нас есть терапевтическое клонирование — например, стволовых клеток. В Великобритании клонируют кожу, в США — мочевые пузыри.

А по поводу генов — в США, например, около 50 тысяч компаний, которые на коммерческой основе могут воссоздать генный профиль человека. Там в процентном отношении указана вероятность того ли иного заболевания. У нас в стране тоже можно заказать генетический паспорт. Но возникают как минимум две проблемы. Во-первых, далеко не все учёные считают эти проценты объективными и ценными для того, чтобы проводить какую-то профилактику. А во-вторых, здесь много вопросов с точки зрения морали и права. Несмотря на этику и врачебную тайну, эта информация доступна для определённой категории лиц, а тайное становится явным. Как её будут использовать? А если данные о ваших возможных проблемах со здоровьем попадут в некую базу? Вас как минимум могут не взять на работу по формальным признакам…

— В России пересматривают закон о трансплантации органов. Это тоже биоэтическая сфера?

— Да, одна из самых проблемных. У нас в областной больнице пересадку органов стали проводить с начала 90-х годов. Тогда же там случился прецедент. Молодой человек умер в больнице, и врачи изъяли у него почку, чтобы незамедлительно пересадить реципиенту. Родственники узнали и написали жалобу. Возник конфликт. Правы ли врачи, которые не взяли разрешения у родственников? Правы. Потому что в законе прописана презумпция согласия на изъятие органов. То есть мы все по умолчанию согласны стать донорами. И если от родственников не поступил запрет на донорство — врачи вправе изъять почку.

Сейчас в России обсуждаются изменения в закон. Предлагают заменить «согласие по умолчанию» на презумпцию несогласия. То есть для изъятия органов врачам понадобится документальное разрешение от пациента или его родных. Но если закон поправят, люди в массе своей не будут давать никаких разрешений. И наступят тяжёлые времена для трансплантологов, а главное — для пациентов, у которых есть шансы на жизнь. Сегодня лист ожидания донорских органов увеличивается в среднем на 17–18 % каждый год — как в мире, так и у нас. На многие вопросы биоэтики нет однозначных ответов. Поэтому медики каждый день в поиске непростых компромиссов.