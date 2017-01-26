Старейшей рубрике «ОГ» — пять лет

Первый выпуск рубрики «Этот день в истории области»

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

В 2012 году в «Областной газете» вышел первый выпуск «Этого дня в истории области» — исторической рубрики «ОГ» о событиях, произошедших на территории Среднего Урала или с участием наших земляков.

Появление рубрики было проанонсировано 25 января, а 26-го вышла первая подача. В ней рассказывалось об установке в 1920 году на главной площади Екатеринбурга бюста Карла Маркса.

За пять лет, прошедших со дня премьеры рубрики, вышло 1 209 номеров «ОГ». И только в трёх из них не было «Этого дня в истории области». В «ОГ» (а по нашим данным, и в других печатных СМИ региона) нет и никогда не было ежедневных рубрик, которые бы выходили так долго.

Придумал «Этот день…», всегда его курировал, а часто и лично вёл Владимир Васильев.

Три самых интересных факта, о которых удалось узнать при работе над рубрикой (версия ведущего):