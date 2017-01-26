Старейшей рубрике «ОГ» — пять лет

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Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков
- Опубликовано в №14 от 26.01.2017
В 2012 году в «Областной газете» вышел первый выпуск «Этого дня в истории области» — исторической рубрики «ОГ» о событиях, произошедших на территории Среднего Урала или с участием наших земляков.
Появление рубрики было проанонсировано 25 января, а 26-го вышла первая подача. В ней рассказывалось об установке в 1920 году на главной площади Екатеринбурга бюста Карла Маркса.
За пять лет, прошедших со дня премьеры рубрики, вышло 1 209 номеров «ОГ». И только в трёх из них не было «Этого дня в истории области». В «ОГ» (а по нашим данным, и в других печатных СМИ региона) нет и никогда не было ежедневных рубрик, которые бы выходили так долго.
Придумал «Этот день…», всегда его курировал, а часто и лично вёл Владимир Васильев.
Три самых интересных факта, о которых удалось узнать при работе над рубрикой (версия ведущего):
- В Свердловске ещё в советские времена побывал легендарный британский певец Дэвид Боуи. И его здесь едва не арестовали.
- В 1918 году в Екатеринбурге большевики убили брата... Ленина. А ещё одного родственника Ильич едва успел спасти.
- Первая советская спортсменка, выигравшая Олимпиаду, — дискоболка Нина Пономарёва — родилась под Нижним Тагилом.