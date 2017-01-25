60 лет в студенчестве

Премию «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» получил профессор УрФУ Станислав Набойченко. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области лучшие преподаватели вузов получили премии главы региона. Лауреатами престижной награды стали 12 человек — профессора, преподаватели и доценты уральских вузов. Все номинации были разделены по четырём направлениям — технические, гуманитарные, естественные и психолого-педагогические науки. Но одна награда стоит особняком в этом списке — премию «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» размером в 300 тысяч рублей получил профессор УрФУ Станислав НАБОЙЧЕНКО.

— Станислав Степанович, вы почти 60 лет отдали сначала учёбе, а потом работе в университете. Как изменились студенты за полвека?

— По своей внутренней натуре студент всегда остаётся студентом — молодым, динамичным, энергичным, красивым, любознательным. Но отличия есть. В те годы, когда я учился, студенты были менее избалованными. Самой большой рос-кошью был велосипед. Как сейчас, на машине, в институт никто не приезжал — на трамвае, автобусе или ногами… Кроме того, пусть ребята не обижаются, но мы были более трудолюбивыми, денег не хватало, по-этому мы не гнушались никакой работы. Другое дело, что запросы наши были более скромными, а учёба всё равно оставалась на первом месте. Был культ спорта, все очень ответственно относились к своему здоровью, закалялись, плавали, ходили на лыжах. Надо признать, что сегодняшние студенты более эрудированные и начитанные, чем были мы, но некоторым не хватает усидчивости и организованности.

И преподавателям, и общественникам нужно быть в курсе важных событий. На фото — Станислав Набойченко обсуждает с коллегами Прямую линию с Владимиром Путиным. Фото: Александр Исаков

— Какими достижениями своих учеников вы больше всего гордитесь?

— Я часто говорю, что я самый богатый человек. Если каждый из моих учеников подарит мне хотя бы по пакету кефира, то я утону в нём! Наша кафедра подготовила 2 500 инженеров по цветной металлургии, они работают на всех профильных уральских заводах. Большинство из них очень талантливые, но не публичные люди. Многие выпускники стали директорами заводов, успешными инженерами, учёными, их успехами я и горжусь. Например, технический директор УГМК Андрей Паньшин — мой ученик.

— Вы ведь не только преподаватель, но и уже восьмой год — председатель Общественной палаты Свердловской области. Как вам удаётся это совмещать?

— Чтобы всё успевать, должно быть определённое отношение к работе — ответственное и требовательное. Помогают хорошие помощники. Конечно, воскресенья и субботы у меня нет, в театр и кино не хожу — не до этого. А насколько эффективно получается работать и там, и тут — оценивать уже не мне.

Кстати Кроме Станислава Набойченко лауреатами премии губернатора Свердловской области в 2016 году стали: в номинации «Профессор года» (200 тысяч рублей): Александр Богатов (УрФУ), Анатолий Чудинов (УрГПУ), Александр Семячков (УГГУ);

(УрФУ), (УрГПУ), (УГГУ); в номинации «Доцент года» (160 тысяч рублей): Сергей Тихонов (УрГЭУ), Ирина Грибан (УрГПУ), Игорь Гаврилин (УрГУПС), Ольга Зотова (Гуманитарный университет);

(УрГЭУ), (УрГПУ), (УрГУПС), (Гуманитарный университет); в номинации «Преподаватель года» (80 тысяч рублей): Михаил Ерпалов (УрФУ), Наталия Курюмова(Гуманитарный университет), Дмитрий Мальцев (УрФУ), Светлана Башкова (РГППУ).

На награждении Станислав Набойченко признался, что уже распланировал, куда потратит полученную премию. Часть денег он выделит на разработки своим аспирантам, а часть отложит на грядущий юбилей.