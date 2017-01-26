В области появился список туристских объектов для людей с ограниченными возможностями

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Путешествия по Уралу
Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.
- Опубликовано в №14 от 26.01.2017
Министерством инвестиций и развития Свердловской области была проведена работа по сбору информации об объектах туристского показа, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На основании представленной информации был сформирован единый перечень объектов туристского показа, расположенных на территории Свердловской области, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего в список было включено более двухсот объектов.
Например, в перечень вошли областные пансионаты, гостиницы, несколько десятков музеев. Среди них: выставочные залы Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Музей военной техники «Боевая слава Урала», екатеринбургский Объединённый музей писателей Урала.
Стоит отметить, что на различных объектах туристского показа в регионе есть доступ для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития, а также для инвалидов-колясочников.