В области появился список туристских объектов для людей с ограниченными возможностями

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Министерством инвестиций и развития Свердловской области была проведена работа по сбору информации об объектах туристского показа, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании представленной информации был сформирован единый перечень объектов туристского показа, расположенных на территории Свердловской области, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего в список было включено более двухсот объектов.

Например, в перечень вошли областные пансионаты, гостиницы, несколько десятков музеев. Среди них: выставочные залы Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Музей военной техники «Боевая слава Урала», екатеринбургский Объединённый музей писателей Урала.

Стоит отметить, что на различных объектах туристского показа в регионе есть доступ для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития, а также для инвалидов-колясочников.