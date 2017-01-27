Лучшие общественные инициативы Заречного

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

В городке, где преобладают суровые атомные профессии, живёт особенная молодёжь. Сложность и логичность работы компенсируется особенной душевностью и милосердием. Эти качества проявляются в многочисленных общественных и благотворительных акциях, которые самостоятельно организуют инициативные жители.

«Просто я работаю волшебником». Девять лет новогодние праздники в Заречном начинаются с этого благотворительного проекта. Сотрудники местного Центра семьи и молодёжной организации Белоярской АЭС бросают клич о сборе новогодних подарков для ребят из семей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. Традиционно откликаются предприятия, предприниматели, воспитанники школ и детских садов. Мягкие игрушки, новую одежду, канцелярские принадлежности, раскраски и сладости приносят обычные неравнодушные зареченцы. Для этого в центрах культуры и крупных магазинах устанавливают специальные коробки. Перед Новым годом волонтёры наряжаются Дедами Морозами и Снегурочками и на своих машинах развозят подарки по адресам. Накануне 2017 года такие подарки получили 200 ребят от 2 до 12 лет.

«Поздравь ветерана». Акция проходит в городе второй год. Идея навещать в канун Нового года, Рождества и Дня Победы одиноких пенсионеров и ветеранов вой­ны пришла зареченке Марии Шило. Через соцсеть она быстро нашла единомышленников, молодых людей, взрослых и школьников. Ребята разбиваются на группы, покупают на свои деньги подарки (продуктовые наборы, постельное бельё или полезные предметы быта) и отправляются в гости к старикам. В этом году молодые люди подняли настроение 32 пенсионерам.

«Светлячок». С 2013 года, дважды в год, любители велоспорта под предводительством Евгения Баданина организуют вечернюю велопрогулку. Таким образом они стремятся привлечь внимание властей к качеству местных дорог: колонна из полусотни велосипедистов проезжает по наиболее тёмным улицам города с фонариками. Отмечают все недоработки коммунальщиков и адресуют их потом муниципалитету.

«Цветущий атомград». Ещё один красивый общественный проект каждую весну организует градообразующее предприятие. Жители города вместе с баэсовцами украшают центральные улицы и бульвары Заречного разными цветами. Рассаду цветов, подготовку клумб, инвентарь, конкурсы для детей и взрослых, музыку и праздничное настроение обеспечивает Белоярская АЭС, и зареченцы выходят на улицы целыми семьями. Впрочем, это далеко не все общественные инициативы наших горожан. Приезжайте в гости – сами убедитесь.