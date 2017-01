В архиве ЦРУ найдена шпионская карта центра Свердловска

План центральной части Свердловска (1956 года) из архива ЦРУ. На схеме можно найти здания городской администрации, гостиницы «Центральной», УПИ (ныне УрФУ) и некоторые другие объекты

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединённых Штатов Америки рассекретило документы более полувековой давности. В архиве есть нарисованная от руки карта центра Свердловска, датируемая 1956 годом. На ней изображён «квадрат» местности от переулка Банковского до улицы Софьи Ковалевской и от улицы Энгельса до улиц Шарташской и Первомайской.

На схеме, в частности, обозначены — городская администрация, гостиницы «Центральная» и «Большой Урал», дом инженера Ипатьева (на этом месте сегодня находится Храм-на-Крови), оперный театр, типография «Уральский рабочий», УПИ и некоторые другие объекты. При этом видно, что карту скорее всего рисовали по памяти, потому что не соблюдены пропорции, отсутствуют некоторые улицы и даже целые кварталы. Так, например, на схеме нет здания бывшего УрГУ и улицы Луначарского. Кроме того, местность около реки Исети показана очень неточно, а штаб военного округа находится практически напротив оперного театра.

— Настоящая шпионская карта центра Свердловска из рассекреченных архивов ЦРУ. Там ещё много всяких серьёзных карт и докладов, касающихся наших уральских заводов, особенно много про Уралмаш. Но эта самая классная — «fish shop» (рыбный магазин), «officer’s club» (офицерский клуб), «house where the family of the Czar was killed» (дом, где семья царя была убита) и многое другое, — комментирует документ научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

В небольшой пояснительной записке рассказывается о происхождении карты. В ней говорится, что в октябре 1956 года делегация венгерских инженеров провела в Свердловске две недели. Гости из Восточной Европы на уральском предприятии знакомились с методами производства советской артиллерии. Визитёры обновили имевшийся у американцев план Свердловска 1948 года, отмечается в документе ЦРУ.

На сайте cia.gov есть также карты казарм воинских частей, располагавшихся в уральской столице, различных цехов Уралмашзавода, планы Оружейного завода № 9 и аэропорта Кольцово.

Интерес ЦРУ к Свердловску понятен. В 50-е годы прошлого столетия город являлся ключевым центром оборонной промышленности СССР и был практически закрыт для посещения иностранцами.