«А «ОГ» выпишу у Анечки…»

Приз от «ОГ», мультиварку, вручает Анне Титовой (справа) первый заместитель главного редактора Ирина Клепикова. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

Редакция подвела итоги конкурса «Подписка «ОГ»-2017», учреждённого «Областной газетой» совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России».

Вчера в гостях у коллектива редакции побывала победительница конкурса по итогам декабря — почтальон Анна Титова из ОПС «Новая Ляля» (почтамт города Лесного), которая в последний месяц года подписала читателей на 20 экземпляров «ОГ». Титова пришла на почту сразу же после окончания школы — думала, временно, а проработала уже 38 лет. Почтальон призналась, что ветераны зачастую не хотят подписываться на газеты в отделении и говорят: «Я подпишусь у Анечки, она мне даст правильный совет». Помимо доставки пенсии и подписки на периодику, Титова одна из первых 663 областных почтальонов освоила новую услугу МПКТ — мобильный платёжно-кассовый терминал.

Второе место в конкурсе заняла Валентина Аныгина, начальник ОПС «Холкино» (Камышловский почтамт), подписав читателей на 16 экземпляров «ОГ». Три года назад она сменила профессию продавца на почтовое дело и так руководит отделением, что оно регулярно перевыполняет план. Третье место, подписав на 13 экземпляров газеты, завоевала Ольга Миронова, оператор связи первого класса из посёлка Восточного (Серовский почтамт). Кстати, в этом отделении связи трудится ещё одна победительница конкурса — почтальон Татьяна Трифонова.

— Я пришла на почту 20 лет назад по совету свекрови, которая здесь работала, — вспоминает Ольга Михайловна. — Мы раньше и пенсию, и корреспонденцию разносили — газет и журналов много выписывали, поэтому сумки были тяжеленными. Думала, долго не выдержу, но постепенно втянулась, выучилась на оператора и уже не мыслю себя без почты.

Победителями за четыре месяца стали 12 сотрудников почтовых отделений области, которые достигли лучших показателей по подписке на расширенную социальную версию «ОГ» с программой и тематическими вкладками. Больше всего лидеров подписки на «ОГ» трудится на Серовском почтамте — четверо, и на Камышловском — трое сотрудников.