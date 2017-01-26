Областная газета
Общество 26 января 2017, 19:23

ДОСААФ — это он, она или оно?

Руководитель свердловского отделения ДОСААФ генерал-майор Аркадий Воробкало. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №15 от 27.01.2017 

Ровно 90 лет назад было создано Всероссийское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. По случаю юбилея мы провели экспресс-интервью с руководителем свердловского отделения ДОСААФа генерал-майором Аркадием Воробкало.

— Аркадий Александрович, вот скажите: как на здании ДОСААФа в Екатеринбурге оказался «фирменный» самолёт?

— Это уже третий самолёт на крыше. Мы как раз сейчас собираем в архивах интересную информацию. Дом обороны, где находится наша организация, это целый комплекс зданий. Он был построен в 1934 году, и уже тогда здесь появился первый самолёт — это был биплан, марку которого сейчас трудно установить (по нашим данным это был У1 - прим. ред.). Он был сделан из ткани и фанеры, поэтому не мог долго выдержать уральских морозов и ветров, он просто рассыпался. Сразу после войны его заменили на спортивный Як-18, который простоял до 60-х. И уже потом установили нынешний Як-50. Это, кстати, действующая модель. То есть его можно снять с крыши, недельку-две провести регламентные работы — и он полетит. Очень интересный экземпляр. У нас в России таких остались единицы и то — только в музеях…

ДОСААФ, ЯК50, Дом обороны, Екатеринбург, конструктивизм

Як-50 на крыше здания - действующая модель. Фото: Александр Зайцев

Кстати: В наше время в современных декорациях улиц Малышева и 8 Марта «Дом обороны» теряется среди административных зданий, новых домов и строительных площадок. Однако ни у одного из его «соседей» нет такой интересной истории.

— Сегодня организация сильно изменилась и, кажется, стала менее… военизированной. У вас учат ездить на снегоходах, скутерах, квадроциклах…

— ДОСААФ создавался в первую очередь для оборонных целей. После Гражданской войны регулярные вооружённые силы были малочисленны. Политическая обстановка в мире менялась не в нашу пользу. Для подготовки населения к военному делу создали особую структуру, которая готовила водителей, мотористов, моряков, радистов, пилотов, штурманов… Сейчас же мы занимаемся в первую очередь военно-патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой. Я, кстати, являюсь членом областной призывной комиссии, в последние три года сохраняется тенденция: ребята сами просят взять их на службу в армию. Сегодня в регионе потребность в призыве меньше, чем желающих попасть в армию. Но что такое год службы? За это время солдат не овладеет ни стрелковым оружием, ни боевыми машинами… Мы, кстати, в прошлом году подготовили первую группу стрелков-парашютистов — они потом целенаправленно пошли в спецназ и ВДВ.

— Как попасть в эту группу?

— В этом году наберём ещё два взвода — в мае и сентябре. Можно, конечно, просто прийти к нам и заявить о своём желании. Но мы в первую очередь отбираем кандидатов через военкомат — не только городских ребят, но и из области. Требования строгие — отличное здоровье, хорошие отзывы друзей-товарищей и наставников. И придётся не менее трёх раз прыгать с парашютом.

Кроме того, мы сегодня много работаем с университетами. И я вам скажу, что студенты хотят заниматься спортом, находят у нас экстремальные увлечения. Это для них по-настоящему круто. Они, уходя от нас, говорят спасибо.

— ДОСААФ — аббревиатура, и молодёжь не всегда знает, что это значит. Может, стоит переименовать?

— Название исторически сложилось. И несмотря на переименования, вернулось к первоначальному варианту. Это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Тут уже ни убавить, ни прибавить.

— Кстати, «Википедия» уверяет, что ДОСААФ — это он. То есть слово мужского рода…

— (смеется). Хм. Никогда об этом не думал. Я говорю: «ДОСААФ принял… ДОСААФ решил…» То есть «он»? В то же время это общество — «оно». А по уставу мы организация — «она»… Я подумаю об этом на досуге!

— В последнее время в обществе много разговоров о возросшем милитаризме…

— Согласен. Но, понимаете, не мы начинаем дискуссии о войне. Наоборот — вся наша доктрина построена на обороне. То, что сегодня происходит за нашими границами, даёт ясно понять: нельзя сидеть сложа руки. Если сегодня ты будешь слабым и незащищённым, то рано или поздно окажешься под чужой пятой. А мы на это не согласны.

Читайте также наше первое интервью с Аркадием Воробкало после вступления в должность председателя Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области «С хозяйством мне повезло».

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