Охотничьи байки: Ай да Куцый!

Охотник подстрелил утку, а собака принесла, оба довольны. Фото: Станислав Богомолов

Сюжет Охота и рыбалка

Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Джемаль Коростелёв, г. Заречный:

На день рождения друзья подарили мне щенка породы курцхаар. Был он чистоплотным, сам просился на улицу и, главное, не линял, чем была несказанно довольна жена. Дети с удовольствием играли со щенком и кличку ему придумали – Куцый. Через год жена предложила взять его на открытие охоты – на утку.

Год был многоводным. Воды в озере – по пояс, в болотниках дальше пяти метров от берега не отойдёшь: камыши – по уши. Утки много, на вечерней зорьке пальба стояла, как во время артподготовки. Утром утки было, однако, мало. Как только рассвело, все потянулись к машинам.

– Толку от этой охоты, – пожаловался один, – пять уток сбил и ни одной в этих камышах не нашёл. Патроны только переводим.

– Я подсчитал, – сказал второй, у которого порвался сапог и в озеро он зайти не мог. – В пределах видимости штук сто было сбито, а много ли вынесли?

– Пора, наверное, говорить, не сколько взяли, а сколько вынесли, – говорит третий.

– Слушай, – это уже ко мне, – может, твой Куцый поможет?

Я взял пустой рюкзак, кликнул собаку и пошёл по берегу. Вскоре Куцый нырнул в камыши, раздалось хлопанье крыльев, и собака выскочила с уткой в зубах. Нашла подранка. И пошло. Куцый шнырял по камышам, вытаскивая уток одну за другой. Частью подранков, но в основном битую. К машинам я вернулся через час с полным рюкзаком.

Сорок штук, в основном крякухи. Хватило всем.