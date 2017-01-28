Охотничьи байки: Как я от медведя удирал

Сюжет Охота и рыбалка

Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Владимир ФЕДЯНИН, г. Екатеринбург:

– Собрались мы как-то с другом, бывалым охотником, поохотиться на медведя в тайгу. Взяли оружие, патроны, пару бутылок водки, компас, палатку на двоих, запасные байковые портянки, котелок, купили на вокзале билеты на поезд до Полуночного.

Едем в купе, любуемся природой из окна вагона, настроение хорошее! Вышли на дальней станции после Ивделя и пошли в лес.

Друг увидел малинник, говорит: «Медведи любят малину, здесь его и будем стеречь». Я зарядил ружьё, ждём медведя. Не прошло и пяти минут, как кусты малины зашевелились. Друг говорит: «Стреляй в кусты первым, как только он выскочит, я его вторым номером уложу».

Недолго думая, я выстрелил. Выскакивает разъярённый медведь, с рёвом и оскаленной пастью кидается на нас! У друга, слышу, осечка, он бросает ружьё и наутёк. Медведь выхватывает у меня ружьё… Я уже не помню, как залез на ближайшее дерево. Медведь трясёт это дерево, ходит вокруг него и рычит! Сижу на дереве, сердце в пятки ушло, мысли плохие в голову лезут. Смотрю, вроде успокоился, ушёл в малинник. Я же тихонечко-тихонечко с дерева слез. Ан нет, он выскакивает из малинника и на меня кинулся, я – бежать…

Слышу за спиной его сопение, вот-вот схватит! Весь в холодном поту, трясёт от страха и вдруг… просыпаюсь – а это жена рядом храпит. Более явственного сна я в жизни не видел, а если вдуматься – ведь чушь полная!