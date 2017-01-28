Зачем дизайнеру удочка? Для вдохновения

Наталья Кондакова (вторая слева) считает, что российская женская команда успешно выступила на ЧМ-16 спортивной рыбной ловле в Испании. Фото: facebook.com

Сюжет Охота и рыбалка

Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Екатеринбурженка Наталья Кондакова – успешный архитектор и дизайнер, мать четверых детей, а также единственная на весь Урал, Сибирь и Дальний Восток женщина – участница мировых чемпионатов по спортивной рыбной ловле.

Лет десять назад её муж Сергей начал участвовать в рыболовных фестивалях, а затем в соревнованиях. Сначала заинтересовался ловлей на мормышку, потом – на поплавок, постепенно увлёк спортивной рыбалкой всю семью.

– Как-то, отправляясь на соревнования, я взял жену в качестве запасного игрока нашей команды, другой раз – вместо игрока, который не смог поехать на турнир. Так Наталья стала полноправным членом спортивной команды. Раз от раза она ловила рыбу всё успешнее, а потом стала меня обходить по результатам, – вспоминает Сергей Кондаков.

Сейчас Наталья – член сборной команды России, а Сергей выступает в качестве её тренера.

– В женских командах, которые соревнуются на мировом уровне, по пять человек, – рассказала «ОГ» Кондакова. – В российскую команду кроме меня входят две девушки из Москвы, а также спортсменки из Краснодарского края и Смоленска. Как правило, из других стран вместе со спортсменками приезжают ещё человек по 30 – запасные игроки, тренеры, обслуживающий персонал. А нас сопровождают только тренеры и иногда – один запасной игрок.

Дело в том, что рыболовный спорт в нашей стране пока недостаточно хорошо развит. К тому же участие в таких соревнованиях – весьма недешёвое удовольствие, а без дорогостоящего оборудования сложно получить хороший результат. По словам Натальи, зачастую спортсмены из других стран берут с собой несколько запасных удилищ, у российских участниц такой возможности нет, поэтому они берегут свои единственные удилища как зеницу ока.

Много историй есть о том, как рыбаки с помощью неимоверных физических усилий вытаскивают на берег крупную, сильную рыбу. Наталья – достаточно хрупкая женщина, поэтому я удивляюсь, как удаётся ей справляться со щуками и судаками.

– Самое главное – техника вывода рыбы, – отвечает она. – Но и без физической силы, конечно, не обойтись, ведь во время турниров приходится по пять часов подряд быстро-быстро работать с удилищем, длина которого достигает 12 метров.

В минувшем году на чемпионате мира, проходившем на речном канале в испанском городе Мерида, Наталья вылавливала в среднем по 120 рыбок в час. По скорости она была одна из лучших, но рыбки, к сожалению, клевали небольшие. У соперниц они были весомее, а результаты определяют как раз по весу. В итоге российская команда заняла десятое место, в каждый день соревнований спортсменки вылавливли примерно по 60 килограммов (соревнования проходят в течение двух дней).

– Это неплохой результат, – считает наша собеседница. – В чемпионатах мира обычно участвуют более 20 стран, и прежде Россия всегда была на 17-м или 18-м месте. Только последние два года мы входим в первую десятку, в 2015 году в Бельгии были седьмыми.

В российских соревнованиях разрешается участвовать командам, в которые входят одновременно и мужчины, и женщины, потому что женщин, увлекающихся рыболовным спортом, в нашей стране пока немного.

– Не знаю, с чем это связано. Женские турниры бывают очень зрелищными, в Европе они собирают очень много зрителей. Мне очень хочется, чтобы на Урале у меня появилось как можно больше единомышленниц и соперниц. В городах Свердловской области они уже стали появляться, а в Екатеринбурге пока нет, – вздыхает Наталья.

На чемпионаты России и другие турниры, которые проходят внутри страны, Кондаковы ездят вместе с тремя детьми. У старшей дочки Елизаветы нет такой возможности, она учится в Москве. А младшие, Маша, Настя и Лев, не только болеют за маму, но и пробуют уже свои силы в спортивной рыбалке.

– Когда попадает большая рыба, мы показываем её детям, а затем отпускаем у них на глазах. Может быть, по­этому они бережно относятся ко всем обитателям природы. Кстати, на Западе судьи не только отмечают, в какое время спортсмен поймал рыбку и сколько она весит, но и следят, не погибла ли она. Если погибла, участник снимается с соревнований, – рассказала Наталья.

По её словам, спортсмены используют очень тонкие крючки и специальные приспособления, чтобы быстро снять рыбу с крючка, практически не травмировав.

Во время международных турниров Наталья всегда находит время для того, чтобы познакомиться с архитектурой страны, в которую она приехала. Она отмечает, что и сам по себе рыболовный спорт замечательно помогает ей в профессии архитектора и дизайнера. Вдохновляет, даёт свежую струю, наталкивает на идеи использования природных мотивов в интерьерах.