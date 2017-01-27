Идём на кабана!

Любимое лакомство кабана – это, конечно, жёлуди, но в принципе он ест всё, и даже мясо

Сюжет Охота и рыбалка

Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Сроки самых популярных и массовых видов охоты – на косулю, лося – уже закончились, но можно ещё до 28 февраля погонять зайцев, взять лису или кабана. Последний, конечно, наиболее интересен с точки зрения гастрономии, но взять его довольно трудно. Рассмотрим возможные варианты охоты на кабана.

В режиме ожидания

Самое простое – установить на дереве лабаз, чаще всего это что-то вроде балкончика из досок, но в некоторых хозяйствах есть и рубленые, с крышей, а то и с небольшой печкой внутри. Внизу на расстоянии уверенного выстрела ставят кормушку, куда сыпят зерно, кладут морковку, а то и какое-нибудь просроченное печенье. Кабан всеяден, может, потому и прижился-расплодился у нас на Урале после того, как в 70-е годы прошлого столетия его к нам завезли. По данным последнего зимнего учёта, его у нас в области чуть более 18 тысяч особей, и поголовье растёт год от года – к досаде фермеров и других земледельцев. Два года назад было 15 тысяч. Понятно, что кормушка имеет постоянное место дислокации и постоянно пополняется чем-нибудь съедобным, надо же, чтобы зверь привык к тому, что здесь всегда есть чем подкрепиться. Летом он и так прокормится, а вот когда снег выпадет да морозы начнутся, он всё чаще навещает кормушку, часто целой семьёй. Вот тут-то и надо его караулить.

Но есть некоторые нюансы. Подкормиться кабан приходит, как правило, в сумерках, а то и совсем затемно. Ни прицельной планки, ни мушки не видно. Как стрелять? Возможны два варианта: подствольный фонарь или ночной прицел. На лабазе обычно сидят по двое охотников. Можно одному по сигналу товарища внезапно включить фонарь, а второму стрелять. Недавно один мой приятель опробовал ночной прицел. Охота получилась удачной. Рассказывал, что сначала прибежал на разведку поросёнок, а потом и вся семья пожаловала. Жестами распределили, кому левый, кому правый и на «раз-два-три!» положили двух кабанчиков. Видно всё было прекрасно. Другое дело, что хорошие ночные прицелы приличных денег стоят, но охотничье дело вообще вещь затратная.

Охота с лабаза, конечно, весьма специфична: сиди тихо и жди. А кабан может и не прий­ти. Мы как-то отсидели с товарищем весь морозный вечер, насквозь промёрзли, а к кормушке никто не пришёл – было полнолуние, не любит кабан, когда светло. А которые беспечные, так тех, как говорится, уже съели.

Без лайки не обойтись

Тропить кабана мало охотников, тут особое умение нужно. Во-первых, днём он обычно где-нибудь в болоте отлёживается, незамеченным подкрасться трудно. Но даже если и подойдёшь на выстрел, бить надо наверняка. Раненый секач может больших бед натворить. Другое дело – пойти на кабана с толковой лайкой.

Председатель Каменского межрайонного общества охотников и рыболовов Валерий Костромин кабанов взял десятка два, если не больше, просто не считал. Лабазы в его хозяйствах стоят с 95-го года, но он предпочитает на кабана ходить с лайкой, есть у него славный кобелёк Дарик, да у егеря Михаила Попова универсальная лайка Яхта. Они и дипломы берут на выставках-соревнованиях, и с кабаном умеют работать.

– У таких собак должны быть особые качества, – рассказывает Валерий Викторович. – Во-первых, отменное чутьё, чтобы идти наверняка и не бродить по лесу попусту. Во-вторых, вязкость – так привязаться к кабану, чтобы он не убежал, и прикусить суметь, и увернуться от нападения. А в-третьих – у неё должен быть хороший, звонкий голос, чтобы облаивала непрерывно, без перемолчек, чтобы кабан не услышал, как подходит охотник. Умение это передаётся на генном уровне, но его надо развивать. Для начала собаку надо «познакомить» со зверем. Можно свозить на притравку в испытательной станции, сразу видно, сможет ли работать лайка на кабана или медведя. Часто собакам дают потрепать уже убитого, например, с лабаза, зверя, настоящий-то азарт не спрячешь. Но охота с собакой разрешена только до Нового года, потом её использовать можно только для того, чтобы добрать подранка.

Кабан, похоже, единственный зверь, на которого можно уже третий год охотиться летом, осенью и зимой. Связано это, во-первых, с тем, что его как-то много расплодилось, и с тем, что остаётся опасность заражения африканской чумой как домашних, так и диких свиней, с чем у нас на Урале (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) пока спокойно.