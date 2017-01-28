Можно ли верить прогнозам рыболовных календарей?

Сюжет
Охота и рыбалка
Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.
- Опубликовано в №16 от 28.01.2017
На просторах Интернета можно найти десятки вариантов календарей для любителей рыбалки: когда и какая рыба клюёт лучше, а когда клёва нет совсем. Некоторые графики прописаны буквально по дням.
Подробный календарь с прогнозами на несколько дней вперёд размещён на сайте Рыболовного союза rybnadzor.com. В начале февраля, если верить диаграммам, лучше всего клюют налим, ёрш, окунь и плотва. А вот на карасей, лещей, сомов и карпов рассчитывать в это время не стоит.
Для жителей Екатеринбурга и окрестностей есть подробный список на сайте prognoz-kleva.ru. Здесь возможность удачной рыбалки прописана не просто по дням, но и по времени суток. Причём в процентах: например, вероятность поймать окуня в эти дни составляет от 50 до 75 процентов, ельца или жереха – от 45 до 80 процентов, судака – всего 25. Нулевая вероятность у карпа и налима.
Предельно простой график для региональной рыбалки предлагает сайт gdekluet.ru. Он, кстати, в эти дни обещает рыбакам хороший клёв для щуки.
По словам экспертов по рыбоводству, такие календари чаще всего составляют специалисты в области ихтиологии. Они учитывают биологические ритмы рыб, климатические условия, прогноз погоды, уровень атмосферного давления. Но по факту далеко не всегда их прогнозы, как и метеосводки синоптиков, оказываются точными. Поэтому опытные рыбаки стараются доверять собственной практике и народным приметам.
Комментарий:
Сергей ПИВОВАРЧИК, ихтиолог, специалист по рыбоводству, рыболов-любитель:
– Чаще всего при составлении таких календарей специалисты ориентируются на нерест. Ведь, как известно, во время нереста и пару недель после него рыба почти не клюет. Например, у щуки и окуня – ранний весенний нерест, уже при температуре около +10 градусов. Карась может метать икру до трёх раз в год, лосось нерестится осенью, а налим – зимой. Но в разных регионах эти периоды могут отличаться, поэтому какой-то общий календарь для всех рыболовов России представляется сомнительным. Опытный рыболов вряд ли будет ориентироваться на такие прогнозы, он будет полагаться на свою наблюдательность и личный опыт. Например, по моим наблюдениям лещ начинает хорошо клевать, когда цветёт черёмуха. Впрочем, наблюдения тоже не всегда работают: иной раз в ненастную погоду, когда даже удочку туда-сюда ветром болтает, бывает такой клёв, что не нарадуешься. А в безветрие, наоборот – пусто… Здесь, как говорится, как повезёт.