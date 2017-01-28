Областная газета
Общество 28 января 2017, 06:00

Секреты чемпиона

Эта щука – не самый большой трофей Алексея Шанина. Фото: vk.com

Сюжет

Охота и рыбалка
Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.



  • Опубликовано в №16 от 28.01.2017

В Екатеринбурге прошёл семинар мастера спорта международного класса по спортивному рыболовству, девятикратного чемпиона мира Алексея Шанина.

Алексей первым из россиян завоевал титул чемпиона мира в этом виде спорта: в 2005 году в Португалии он лидировал в личном и командном зачётах. С тех пор в его жизни было множество турниров и наград. Ратуя за развитие рыболовного спорта в России, титулованный спортсмен из Краснодарского края активно делится своим опытом с коллегами из других регионов.

– Я провожу по 12–14 семинаров в год в разных городах страны. Хочу развивать правильное рыболовное мышление и бережное отношение к водным ресурсам и природе в целом, – пояснил он «ОГ».

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Чемпион показал, какие в последнее время появились снасти. Фото: Александр Зайцев.

Смотрите также фоторепортаж с семинара Алексея Шанина

На его бесплатные семинары приходят как опытные, так и начинающие спортсмены. Чемпион показал, какие в последнее время появились снасти, виды приманок, в каких условиях их следует применять. Ответил на многочисленные вопросы местных спор­тсменов.

– Отличаются ли чем-нибудь уральские рыболовы от коллег из других регионов?

– В Свердловской области очень сильная Федерация рыболовного спорта. Я вижу, что здесь стремятся заинтересовать как можно больше молодых ребят, которые способны отстаивать честь региона на российских соревнованиях, а в перспективе выходить на международный уровень.

Алексей Шанин, спортивное рыболовство, спорт, #spinekb17, @alexey-shanin

Всей жизни не хватит, чтобы до конца понять сущность рыбы. Фото: vk.com

– Ваша любимая рыба?

– Я не рыбоман в гастрономическом смысле. Никогда не смог бы съесть тайменя: мне кажется, у него есть душа. Чаще действую по принципу «поймал – отпусти». К столу беру лишь ту рыбу, которой в водоёмах много, например, судака.

– Откроете главный секрет успешной рыбалки?

– Важно почувствовать настроение той или иной рыбы, понять специфику рыбалки в конкретных условиях. Научиться этому можно только в результате большой практики, методом проб и ошибок. И это – процесс бесконечный. Всей жизни не хватит, чтобы до конца понять сущность рыбы.

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