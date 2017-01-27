В помощь Скорой помощи

Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Игорь Дружинин провёл первый осмотр новой машины и остался доволен её техническим состоянием и оснащением: «Здесь всё приспособлено для работы врачей!». Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

В пятницу автопарк Скорой помощи в Свердловской области пополнился 14-ю автомобилями. Руководители медицинских учреждений области получили ключи от новых машин из рук главы региона Евгения Куйвашева.

Всего 12 автомобилей класса «В» отправились на станции скорой помощи и в больницы Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Серова, Богдановича, Верхней Салды, Камышлова, Краснотурьинска, Нижних Серёг, Сысерти, Тавды и Кушвы. Ещё два реанимобиля класса «С» перешли в пользование Екатеринбургской станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса и детской областной больницы.

— Машины класса «В» для сельской скорой — это полноприводные «УАЗики» с приподнятой крышей. Кто-то относится к «УАЗам» с сарказмом, но они нас очень выручают — они неприхотливы и хорошо укомплектованны, в салоне есть весь необходимый минимум для Скорой помощи. Цена их значительно ниже, чем у иномарок, а качество не хуже. Водители и врачи их любят, — рассказал «ОГ» главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Срок службы машины скорой помощи — пять лет. Порядка ста машин из 650, курсирующих по области, должны ежегодно обновляться. На это заложены деньги не только в федеральном бюджете, но и в областном. По словам Виктора Попова, следующая поставка в автопарк свердловских больниц ожидается в третьем квартале этого года.