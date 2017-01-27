Областная газета
Общество 27 января 2017, 18:48

Журналист «ОГ» стала победителем конкурса «Хрустальное перо»

Награду Яне Белоцерковской вручил председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №16 от 28.01.2017 

Яна Белоцерковская, заместитель главного редактора «Областной газеты», стала победителем конкурса на лучший журналистский материал года «Хрустальное перо — 2016», который проводит Свердловский творческий союз журналистов. Яна была отмечена за цикл публикаций о культуре.

Награждение состоялось в пятницу, 27 января в колонном зале дома Севастьянова на торжественном приёме губернатора по случаю Дня российской печати.

Награду Яне Белоцерковской вручил председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

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