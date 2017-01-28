Ирбитчанка держит дома три символа года

Мария Рудакова: «Брама спокойно может сидеть на руке хозяйки, с петухом орловской породы этот номер не пройдёт, сразу улетит» . Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Сегодня наступает год огненного красного петуха по восточному календарю. У фермера из Ирбита Марии Рудаковой есть сразу три петуха разных пород, которые могли бы претендовать на схожесть с этим символом года: орловец, палевый брама и китайская шёлковая.

Мария Рудакова занимается разведением породной птицы с 2010 года. В её хозяйстве содержатся семь куриных пород. Кроме этого, есть ещё утки, гуси, фазаны, цесарки, куропатки и павлины. Летом все они живут в отдельных вольерах, а вот зимой пернатым приходится уживаться в одной компании: тёплые курятники превращаются в своеобразный Ноев ковчег.

Хозяйство Марии Рудаковой существует благодаря продаже инкубационного яйца породной птицы. Если обычное яйцо в магазине стоит пять рублей, то инкубационное редкой породы — от 150 и выше.

В этом году за курицу породы орловская ситцевая на выставке в Екатеринбурге Марии вручили золотую медаль. Как рассказывает она, соответствовать высокому стандарту на ту или иную породу нелегко, на это уходят годы кропотливой работы. Но работа стоит того: люди во все времена хотят, чтобы у них жила рядом и радовала взгляд красивая птица.

Мы попросили Марию выбрать петухов, которые больше всего могли бы соответствовать символу наступающего нового года. Первый кандидат — петух породы брама, чьи предки родом из Южной Азии.

— Брама бывает разных окрасов, этот — палевый. Ему ещё года нет, станет постарше — окрас ещё ярче будет, — рассказывает Мария.

А вот — представитель породы, внешний вид которого многих поставит в тупик: то ли птица, то ли кролик. Знакомимся: ещё один кандидат на символ наступающего года — рыжий петух породы китайская шёлковая. Очень не-обычная птица, и всё из-за пушистого оперения, так и тянет её погладить. Сама птаха охотно идёт в руки хозяйке.

— Китайские шёлковые — настоящие лекари. С ними приятно общаться, а ещё у них очень целебное мясо, цвет его необычный, чёрный, в Китае считают, что суп из этого мяса помогает от всех болезней, — говорит она.