140 лет назад в регионе начали присуждать звание «Почётный гражданин»

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

31 января в 1877 году Екатеринбургская дума приняла решение учредить звание «Почётный гражданин» города. Первым отмеченным стал генерал Евгений Богданович (1829–1914), имя которого теперь носит один из городов Среднего Урала.

Звание «Почётный гражданин» российские города стали использовать со второй половины XIX века. Оно служило выражением «благодарности и уважения» и не давало его носителю каких-то особых прав и преимуществ.

Порядок присвоения был сложным и многоступенчатым. Первоначальное решение принималось на заседании городской думы (при этом обязательным было согласие самого кандидата). Затем городской голова направлял ходатайство губернатору, губернатор — министру внутренних дел, а тот докладывал монарху.

Евгений Богданович — уроженец Николаева, потомственный дворянин. Он служил на флоте, участвовал в Крымской войне, но более прославился на гражданском поприще. С 1861 по 1887 год Богданович состоял на службе в министерстве внутренних дел. Именно он является инициатором и организатором строительства железной дороги Казань — Екатеринбург — Тюмень, которая оказала огромное влияние на экономическое развитие Среднего Урала.

31 января 1877 года гласные городской думы Екатеринбурга приняли решение ходатайствовать о присвоении Богдановичу звания «Почётный гражданин города» за «блистательную идею, обратившуюся в осуществляемое дело, на что им было потрачено много материального состояния, а главное — жизненных сил».

После Высочайшего соизволения Богдановичу был вручён диплом из сафьяновой кожи с серебряной монограммой награждённого, а также гербом Екатеринбурга.