Митрополит Кирилл: «Настало время притормозить»

Митрополит Кирилл.Рождественские образовательные чтения. Екатеринбург. 02.10.15 Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

Более 6 тысяч участников со всей страны и из-за рубежа собрали в Москве юбилейные ХХV Рождественские чтения. Правящий архиерей Екатеринбургской епархии, митрополит Кирилл возглавил одну из самых многочисленных делегаций и рассказал «Областной газете» о цели визита.

— Владыка Кирилл, как бы вы определили суть Рождественских чтений?

— Рождественские чтения — это, прежде всего, некий земский собор. Обсуждая актуальные темы, люди напитываются друг от друга мыслями, идеями, которые затем воплощаются в добрые дела.

Конечно, сегодня есть различные средства коммуникации, но только здесь можно вживую встретиться и пообщаться с единомышленниками. На сегодня это, пожалуй, единственное место для обмена опытом по всем направлениям жизни Русской православной церкви.

— На открытии говорилось о необходимости укрепления регионального формата чтений.

— Екатеринбург к этому готов, у нас есть площадки для общецерковных мероприятий. Мы имеем солидный опыт в организации межрегиональных и международных встреч. Буквально через несколько дней, 3–4 февраля, состоится очередная конференция, посвящённая памяти новомучеников и исповедников российских. Мы рады всем, кто может приехать на наши мероприятия.

— Участники чтений отмечают, что главный нерв этого форума — призыв к действию.

— Сегодняшнее время — это время больших туманных разговоров о делах. Будучи погружённым в них, человек часто забывает само дело и то, для чего мы существуем на этой земле. Поэтому для нас, православных людей, сегодня очень важно «профильтровать» свои слова и соотнести их с нашими делами. По моему скромному мнению, нужно буквально воспринимать призыв к деятельности — просто приходить и просто помогать. В каждом городе, в каждой епархии всегда есть общины, службы милосердия или просто люди, которым нужна ваша помощь. Вовлеки себя в эту жизнь — и ты поймёшь, что на самом деле от тебя кое-что зависит.

— Что мешает этому?

— Мне кажется, когда мы 40 лет назад приходили в церковь, мы искали живого, личного общения… Мы приходили к священникам, живым людям, и благодаря этому назидались сами. Казалось бы, сегодня храмы открыты, информация о вере в широком доступе. Благодаря техническим средствам связи человек вроде бы находится в системе общения, но на самом деле настоящего, личного общения нет.

— Мы живём, под собою не чуя…?

— Мы сегодня вообще ничего под собой не чуем. Сегодня настало время «притормозить», остановиться и не жить «как все» — не поддаваться этому бегу, этому пустословию-многословию, туманным разговорам. Мы — соборный народ. Нам нельзя без общения — собраться, поговорить задушевно, послушать рассказы, попеть песни. Насладиться общением с ближним своим, когда мы слушаем и слышим, смотрим глаза в глаза. А ведь так мы «подпитываем» друг друга внутренней силой, жизненной энергией. Мне думается, сегодня именно к этому необходимо вернуться. В своих общинах, среди друзей, близких и знакомых, объединять всех, кто стремятся к этому.

— Тема чтений — «1917–2017: уроки столетия». Каков он, главный урок истории?

— Мы переживаем очередной «большой излом». К сожалению, сегодня очень многое делается, чтобы люди стали по отношению друг к другу разобщёнными. Всё время нас хотят повести на баррикады. Нужно стараться избегать конфликтов.

Апостол Павел сказал: «Старайтесь иметь мир со всеми». Важно в каждом нашем действии стремиться к этому. Особенно сейчас нашей стране, нашему народу это очень нужно.