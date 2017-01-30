Смог над Средним Уралом: пять вопросов

Испарения от куч грязного снега с реагентами рядом с детской площадкой тоже загрязняют атмосферу. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

Во всех промышленных городах Среднего Урала до пятницы объявлено предупреждение о высоком уровне атмосферного загрязнения. Особенно остро на вредные вещества в воздухе реагируют аллергики, дети и люди с хроническими заболеваниями. Самые важные вопросы об этом «ОГ» задала специалистам.

1. Почему возникает?

Из-за того, что в нижних слоях атмосферы температура ниже, чем в верхних, вредные вещества не рассеиваются, а скапливаются у самой земли, — поясняет главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко . — Этому способствует и штиль — слабый ветерок лишь переносит загрязнения с одной территории города на другую, рассеять их он не в состоянии. Если летом вредные вещества оседают на листве деревьев, и растения их утилизируют, то в другие времена года мы остаёмся без этой защиты.

. — Этому способствует и штиль — слабый ветерок лишь переносит загрязнения с одной территории города на другую, рассеять их он не в состоянии. Если летом вредные вещества оседают на листве деревьев, и растения их утилизируют, то в другие времена года мы остаёмся без этой защиты. Основную часть загрязнений в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Екатеринбурге составляют выбросы в атмосферу промышленных предприятий и автомобильные выбросы, — говорит заведующий лабораторией атмосферы Института промышленной экологии УрО РАН Юрий Маркелов . — В столице Урала из-за многочисленных пробок на дорогах вреда от автомобилей даже больше, чем от предприятий.

. — В столице Урала из-за многочисленных пробок на дорогах вреда от автомобилей даже больше, чем от предприятий. Снег, который лежит по обочинам городских улиц, содержит тяжёлые металлы, и в солнечную погоду он испаряет вредные примеси, — считает Игорь Лещенко, главный пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области. — То же самое с реагентами, которыми посыпают тротуары.

Вначале на снег оседают все вредные вещества из атмосферы, он собирает противогололёдные смеси, а потом люди дышат испарениями от этого грязного снега. Фото: Алексей Кунилов

2. Чем вреден?

Смог содержит высокую концентрацию аэрополютантов — вредных примесей природного или техногенного происхождения, загрязнителей воздуха, — сообщает Лещенко. — Это СО, СО2, NO2, формальдегид, озон. Зимой в смоге больше одних, летом — других. Эти примеси негативно сказываются на состоянии дыхательной системы. Я проводил исследование в Екатеринбурге, и оно показало, что чем больше ежемесячный подъём уровня аэрополютантов в воздухе, тем чаще в «скорую» обращаются люди с жалобами на бронхиальную астму. Смог особенно плохо переносят аллергики.

От контакта с вредными веществами в атмосфере у детей появляются разные аллергические реакции: и затруднение дыхания, и даже дерматиты — реакции кожи, — полагает главный свердловский педиатр Любовь Малямова. — Дети, живущие в центре города, где концентрация опасных веществ в атмосфере выше, чаще страдают от аллергии и бронхолёгочных заболеваний.

3. Как бороться?

Городам нужна хотя бы минимальная уборка улиц от снега, тогда дышать станет легче, — говорит Лещенко.

МЧС объявляет пре-дупреждение о смоге для промышленных предприятий: действует регламент, по которому фабрики и заводы снижают в этом случае выбросы вредных веществ в атмосферу, — рассказывает Юрий Маркелов. — Регламенты утверждены на каждом предприятии, их строго проверяют, нарушений обычно не бывает: штрафы высокие. А муниципалитеты должны развивать экологичные виды общественного транспорта, чтобы горожане меньше использовали собственные авто. Снег действительно действует как сорбент, вбирая в себя грязь, но его надо вовремя вывозить. А не убранный вовремя, он создаёт экологическую катастрофу для территории, где начинает таять: и для воздуха, и для почвы.

Мы регулярно получаем такие предупреждения от МЧС, — говорит глава Верхней Пышмы Александр Романов. — И механизм оповещения промышленников у нас уже чётко отлажен. Они снижают производственную нагрузку, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы.

4. Как обезопасить себя?

Предупреждение МЧС призывает граждан во время смога максимально ограничить курение, избегать употребления спиртного, увеличить потребление жидкости, ограничить физическую нагрузку и в случае постоянной одышки, кашля обращаться к врачу.

Если есть возможность, маленьких детей на время смога надо отвезти за город, — советует Малямова. — Гулять с ними лучше в сосновых парках или лесополосе, избегать площадок вблизи дорог и тротуаров, где разбрасывается противогололёдная смесь.

5. Почему предупреждение действует до… 20.00 2 февраля?