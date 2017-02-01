Они любят жизнь, и она платит им взаимностью

У ирбитских ветеранов — очередной праздник в комплексном центре социального обслуживания населения. Фото: Маргарита Литвиненко

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Прочитав в «ОГ» статью о японских нестареющих ветеранах («ОГ» за 18.01.2017 г.), социальные работники города Ирбита задумались: «А ведь и наш район богат людьми, которые не просто дотягивают до глубокой старости, а находят радости в золотом возрасте. У ирбитских долгожителей тоже есть своя жизненная философия, может, не такая тонкая и изысканная, как японская, но душу в чистоте сохраняющая».

С каждым годом долгожителей (по классификации ВОЗ — людей, достигших 90-летнего возраста) в России становится больше — в 2016 году их насчитывалось около 350 тысяч. Немало таковых и в Ирбитском районе — каждый месяц соцработники поздравляют по пять-десять человек с юбилеем — 90, 95, а то и 100 лет. Начиная с марта прошлого года такие юбилейные даты отметили почти 90 ирбитчан. И кого ни возьми из них — судьба нелёгкая выпала, а жизнь счастливой получилась. Противоречие? Судите сами.

Анна Михайловна Кузьминых, 96-летняя пенсионерка, родилась и до сих пор живёт в селе Килачёвское. В многодетной семье работы по хозяйству хватало, а ей, как старшей, пришлось взять заботу о младших братьях и сёстрах на себя. Перед самой войной вышла девушка замуж за простого и работящего парня Павла. Только дочь родилась, муж ушёл на войну и вернулся израненным, часто болел. И она взвалила заботы на свои плечи. «Так ведь своя ноша не тянет, — смеётся пенсионерка. — Мы прожили вместе 68 лет — словно один миг. Воспитали шестерых детей. Мужа я чтила и жалела, детей оберегала от невзгод, но воспитывала в строгости. Очень я их любила — это и помогло всё превозмочь трудности и сохранить в семье лад. Дети подарили 14 внуков, 16 правнуков и двух праправнуков. Сколько радости мне, когда большое семейство собирается в родовом гнезде. Так разве напрасны были мои труды?».

Добрая слава идёт в деревне Дубская о почётном гражданине Ирбитского района 95-летнем Дмитрии Викторовиче Вепреве. Его судьба тоже опалена войной. После окончания педагогического училища призван в армию, где учился в школе воздушных стрелков и радистов, а за три дня до начала войны был направлен в 61-ю истребительную авиадивизию. Вепрев сражался в Румынии и Польше, дошёл до Берлина. Домой вернулся героем с медалями и орденом Красной Звезды на гимнастёрке. В послевоенные годы он, соскучившись по крестьянской работе, поднимал село, был директором совхоза «Дубский» — да каким! Это по его инициативе построены Дом культуры, школа, многоквартирные дома… «Не напрасно по земле ходил, — говорит ветеран. — Всегда в уме держал, что работать должен не только за себя, но и за товарищей моих погибших, чтобы знали они, что я не зря выжил».

Многие ветераны трудятся в меру сил в доме и на огороде, вяжут, убирают снег… «В комплексном центре соц-обслуживания для активных пенсионеров работают кружки по интересам, школа пожилого возраста, проводятся экскурсии и вечера отдыха. А если ветераны уже не справляются с домашними хлопотами, соцработники дров наколют, воды принесут, за продуктами сходят, устроят праздник к юбилею, по душам поговорят», — рассказывает специалист по социальной работе Елена Шорикова.

Вдумайтесь — война, беды, лишения, работа до седьмого пота… А они до глубокой старости полны неистощимого жизнелюбия и оптимизма, и нет в них привычки жаловаться на плохую жизнь.

— Я смотрю на наших ветеранов и прихожу к мысли, что не стоит искать эликсир молодости — он внутри каждого из нас, — считает заведующая отделением социального обслуживания на дому №1 комплексного центра

соцобслуживания населения Ирбитского района Светлана Гашкова. — И еда, и образ жизни, и климат, и медобслуживание играют свою роль в сохранении здоровья на долгие годы. Но нельзя сбрасывать со счетов и национальную черту россиян, особенно присущую людям старшего поколения — отдавать себя без остатка родным, делу, которому служишь, избегать пустой праздности. Наши подопечные живут, даря окружающим тепло души, искренне любя далеко не сладкую жизнь. И она платит им взаимностью, подарив долголетие.