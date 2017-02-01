Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 06:00

Новый год по-корейски

Танец «Счастье» исполняет фольклорный ансамбль «Онлирия». Фото: павел Ворожцов

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.



  • Опубликовано в №18 от 1.02.2017

В эти выходные больше сотни представителей корейской диаспоры в возрасте от двух до 85 лет отпраздновали в Екатеринбурге Новый год по лунному календарю, или Соллаль — свой традиционный национальный праздник.

Как и в России, корейский Новый год — семейное торжество. В этот день принято навещать родителей и вспоминать предков, особое внимание уделяется поздравлениям старшего поколения. В самой Корее накануне Нового года издавна принято было готовить национальный суп ттоккук — считается, что съев миску этого блюда, человек становится на год старше. Раньше даже один из вариантов вопросов о возрасте дословно переводился с корейского как «сколько мисок ттоккука вы съели?»

Соллаль, сэбэ, Корея, Новый год, Екатеринбург

Традиционно праздник начинается с глубокого Новогоднего поклона сэбэ – поклона внуков - дедам и бабушкам, детей - родителям. Поклон от Алины Тян и Андрея Цой. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале сегодня живут более двух тысяч «российских корейцев», как они сами себя называют. Это те представители нации, предки которых жили в России ещё с XIX века — в основном на Дальнем Востоке. В 1937 году многие из них были депортированы в Казахстан и Узбекистан и остались жить там, но некоторые вернулись на ставшие привычными места жительства в разных регионах СССР. Супруги Валерий Тхай и Розалия Ан — одни из активистов Национально-культурной автономии российских корейцев в Екатеринбурге и жители России в пятом-седьмом поколении. Они переехали на Урал в 2005 году, с тех пор работают в Уральском государственном медицинском университете и возрождают здесь корейские традиции.

В корейском фольклорном ансамбле танцуют и русские девочки из гимназии №108 Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

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— Корейцы живут большими семьями в несколько поколений, целыми кланами. В корейский Новый год рано утром принято накрывать большой стол для бабушек и дедушек, угощать их лучшими национальными блюдами — корейскими салатами, выпечкой из рисовой муки, рыбой, мясом, овощами, фруктами и сладостями. А внуки делают перед бабушками и дедушками глубокий поклон, называемый «сэбэ», — рассказала «ОГ» Розалия Ан.

Соллаль, Самульнори, барабан, Корея, Новый год, Екатеринбург

Традиционные корейские барабаны «Самульнори» символизируют ветер, тучи, молнию и дождь. Фото: Павел Ворожцов

Во время празднования Соллаля в Екатеринбурге российские корейцы ежегодно вспоминают свои традиции. Звучат песни, которые пели ещё их предки, слышен ритм корейских барабанов, люди в национальных костюмах движутся в танце с веерами, читают стихи на родном языке, ставят целые театральные представления — корейские сказки. Есть в сценарии и традиционный поклон «сэбэ». А на столах — национальные угощения.

Соллаль, студент, Корея, Новый год, Екатеринбург

Студент УрФУ Егор Логиновский — не кореец, но с удовольствием изучает корейский язык и традиции в воскресной школе. Фото: Павел Ворожцов

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