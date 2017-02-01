Бесплатная приватизация всё-таки закончится в этом году

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Бесплатную приватизацию жилья, сроки которой продлевали уже несколько раз, решено закончить до 1 марта 2017 года, в Госдуме соответствующий закон уже прошёл первое чтение.

Исключение будет предоставлено детям-сиротам, жителям Крыма и тем, кто ждёт переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. А вот тем, кто не приватизировал своё жильё и намерен вскочить на подножку уходящего поезда, надо взвесить все плюсы и минусы приватизации. Можно ведь и жить в квартире по договору социального найма с муниципалитетом, тогда не надо будет платить за капремонт и налог на недвижимость, который будет начисляться по кадастровой (рыночной) стоимости.. Но ни продать, ни подарить, ни завещать детям такую квартиру уже нельзя.