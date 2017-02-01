Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 00:00

Бесплатная приватизация всё-таки закончится в этом году

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.



  • Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Бесплатную приватизацию жилья, сроки которой продлевали уже несколько раз, решено закончить до 1 марта 2017 года, в Госдуме соответствующий закон уже прошёл первое чтение.

Исключение будет предоставлено детям-сиротам, жителям Крыма и тем, кто ждёт переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. А вот тем, кто не приватизировал своё жильё и намерен вскочить на подножку уходящего поезда, надо взвесить все плюсы и минусы приватизации. Можно ведь и жить в квартире по договору социального найма с муниципалитетом, тогда не надо будет платить за капремонт и налог на недвижимость, который будет начисляться по кадастровой (рыночной) стоимости.. Но ни продать, ни подарить, ни завещать детям такую квартиру уже нельзя.

Быстрая реклама

ПОДЖИГАТЕЛИ

ПОДЖИГАТЕЛИ
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 февраля)

Зрительный зал Уральского государственного театра эстрады вмещает 650 человек. По своему техническому оснащению это один из совершенных зрительных залов Свердловской области. Фото: teatrestrady-ekb.ru
20 лет назад в Екатеринбурге появился театр, какие раньше были только в столицах