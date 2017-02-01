Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 06:00

Уральский эстонец разыскал фронтовой путь деда по похоронке

На братской могиле №5 у деревни Вананымме, что в волости Сальме в Эстонии, есть памятник и Виктору Антоновичу Линде. Фото: Сергей Линде

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.



  • Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Однажды Сергею Линде, жителю Екатеринбурга, попала в руки похоронка на деда, Виктора Антоновича Линде. Он и прежде знал, что дед погиб, освобождая Эстонию от фашистов. А тут увидел документальное свидетельство: похоронен в братской могиле на острове Сааремаа близ деревни Соньме, и решил её разыскать.

— Моему отцу было три года, когда его мать получила похоронку на мужа, — рассказывает Сергей Линде. — Никто никогда не бывал на могиле солдата, и я подумал — несправедливо. Решил во что бы то ни стало найти это место и почтить память деда-героя.

Вначале Линде обратился в Свердловскую ассоциацию поисковиков «Возвращение» с просьбой помочь, затем побывал в военкомате и в Российском Красном Кресте. Поисковики, военные и сотрудники Красного Креста помогли ему отправить запросы о месте захоронения деда в разные инстанции, но вначале были одни неудачи. То оказалось, что деревни Соньме, указанной в похоронке, не существует — такой ответ уральцу дали в Эстонском Военно-историческом обществе «Vironia». То выяснилось, что Виктор Антонович Линде похоронен в братской могиле на кладбище Массинымме сельсовета Сальме, но там после войны были перезахоронения… Куда перенесли могилу деда, казалось, уже не найти.

Однако уралец не отчаивался и продолжал поиски. Перерыл Интернет, и даже нашёл историю однополчанина деда Михаила Семёновича Эспера из Омска, погибшего с ним в один день. И вот однажды в ответ на один из очередных запросов в Эстонию получил письмо от… пенсионера из города Курессааре с острова Сааремаа Леонида Кушнарёва.

— Оказалось, в своё свободное время этот человек приводит в порядок надгробия и памятники на могилах советских солдат на острове, оставшиеся с Великой Отечественной войны. И хорошо знает воинское захоронение, где покоится прах моего деда. Спустя время я даже получил от Кушнарёва фото с высеченным на памятнике именем деда: «V.A. LINDE», — с трудом сдерживает эмоции Сергей Линде.

Пока уралец искал могилу солдата, попутно выяснил, что за проявленное геройство в бою возле деревни Сауявялья 21 сентября 1944 года его дед был представлен к медали «За отвагу». Вручить награду бойцу не успели — через три недели, 15 октября, он погиб. Линде обратились в военкомат, и удостоверение медали с подписью президента Путина торжественно вручили сыну бойца Владимиру Линде — он сейчас живёт в Сысерти.

— В поисках информации об освобождении Эстонии, в которой участвовал дед в составе 249-й Эстонской дивизии, я посмотрел фильм «Люди в солдатских шинелях», — добавляет Сергей Линде. — Эта лента о боевом пути 8-го Эстонского стрелкового корпуса, в состав которого и входило подразделение моего деда. Он-то и освободил остров Сааремаа от фашистов. Эстонцев специально со всего Советского Союза собирали вместе для того, чтобы прогнать немецкую армию с эстонской земли — вот и дед был призван на войну из села Нововознесенск Очёрского района в Пермском крае.

Так один-единственный документ, оставшийся в семье после гибели на войне родного человека, помог раскрыть тайну его солдатского подвига. Уралец считает — подобные поиски сегодня по силам каждому. Множество военных документов опубликовано в Интернете, раскрыты архивы, действуют волонтёры-поисковики. Погибший на Отечественной войне боец есть в каждой семье, и теперь появилась возможность отследить воинский путь каждого.

Пулемётчик Виктор Линде до призыва на фронт был директором Нововознесенской школы в Очёрском районе ныне Пермского края. Автор фото неизвестен

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