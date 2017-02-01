Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 00:00

Отмечены заслуги ветерана тележурналистики

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.



  • Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Тележурналист Нина Ерофеева почти всю жизнь трудилась на СГТРК-ВГТРК, но очень многие её сюжеты уходили на Центральное телевидение, позже — на федеральные каналы.

Особенно прониклась она темой, связанной с Маршалом Победы Жуковым, когда он командовал войсками Уральского военного округа. Своими сюжетами и личным участием она буквально организовала народное движение по сбору средств и возведению памятника Жукову у штаба округа. В том числе и за это Нина Ерофеева награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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