В Екатеринбурге изменили условия льготного проезда

Новые тарифы Екарты вступят в силу 1 марта. Фото: Алексей Кунилов

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«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Опубликовано в №18 от 1.02.2017

С сегодняшнего дня в общественном транспорте Екатеринбурга повысилась стоимость проезда — теперь цена билета равна 28 рублям. С 1 марта повышение коснётся и тарифов Екарты, сообщили в городской администрации.

Больше всего недовольства у пенсионеров и льготников вызвало повышение стоимости социальной карты (с безлимитным проездом на четырёх видах транспорта). Теперь она стоит 1000 рублей вместо 426. В линейке тарифов Екарты это самое резкое подорожание.

— Я как ветеран труда каждый месяц получаю компенсацию за проезд, в этом году 433 рубля, — говорит екатеринбуржец Станислав Пашин. — На новый тариф социальной карты не хватает 567 рублей. Мне компенсируют эти деньги?

Как нам пояснили в региональном минсоцполитики, существует такая мера социальной поддержки для льготников, как пособие на проезд. Речь идёт не только о городском транспорте, но и об «автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении».

Выплаты за транспорт бывают двух видов:

— ежегодные федеральные пособия (они не индексируются, фиксированная сумма составляет 825 рублей)

— ежемесячные региональные выплаты (в этом году 433 рубля с учётом индексации, в прошлом было 416).

Раньше повышение цен на билеты в Екатеринбурге укладывалось в суммы ежемесячных выплат (то есть пособие полностью компенсировало льготный проездной). Теперь же городским льготникам придётся доплачивать из своего кармана приличные средства — как пояснили в городском комитете соцполитики, никакой компенсации от муниципалитета не будет. Многие депутаты и общественники называют эту меру недопустимой, в мэрии же утверждают, что больше не могут «почти бесплатно» возить пенсионеров и инвалидов.

— Монетизация льгот, которая была проведена на федеральном уровне, по замыслу предполагает целевое расходование средств, — отметил пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков. — Но так как компенсация за транспорт перечисляется на карту льготника вместе, например, с пенсией, то люди не всегда тратят её по назначению и даже не замечают этого. Сегодня средняя стоимость проезда по городу для льготников, по нашим подсчётам, равна семи рублям. Городской бюджет больше не может доплачивать за этих людей…

Напомним, что в 2005 году произошла монетизация льгот: все льготы перевели в денежную форму. Судя по отзывам пенсионеров Екатеринбурга, траты на транспорт с тех пор заметно выросли. Это подтверждают и экономисты. Впрочем, как отметили специалисты института экономики УрО РАН, есть и те, кто получают от этой реформы выгоду — это, например, жители сёл и деревень, которые не пользуются транспортом.