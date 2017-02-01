«Один мой дед брал Зимний, а второй — был репрессирован»

А.Интезаров и Н.Соломин. Фрагмент полотна Кировского музейно-выставочного комплекса «Диорама»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления уральцев.

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству, специально для «Областной газеты».

— Хотим мы этого или нет, но революция коснулась каждого из нас. Если говорить о личностном влиянии, то, например, мои предки в результате событий 1917 года оказались в разных лагерях. Один дед у меня участвовал во взятии Зимнего дворца в Петрограде, где на тот момент находилась резиденция Временного правительства (он погиб во время Великой Отечественной войны). А второй дед был репрессирован, умер уже после того, как вышел из лагерей. Если говорить о событиях столетней давности в глобальном смысле, то они, безусловно, отразились на мироустройстве в целом.

На мой взгляд, к 1917 году в России образовалась целая опухоль из проблем. В том числе личностных. У Николая II, например, не хватало широты мышления, он не понимал, что народ следует начать уравнивать в правах. Большевистский переворот всё же стал последствием разрастания опухоли. Можно сказать, что в тот момент пузырь лопнул, и вся гниль вылилась.

А что в итоге? Гражданская война, которая стала одной из главных трагедий России. Во-первых, если в период Февральской революции в событиях участвовало большое количество политических сил, то после Октября война фактически их всех уничтожила. В результате образовалась однопартийная, жёсткая и жестокая система, не подразумевающая демократических свобод. Во-вторых, война стала причиной гибели огромного количества наших граждан.

Безусловно, революция стала причиной негативных для страны последствий и с точки зрения мировой истории. Мы проиграли Первую мировую войну. Большевики тогда, как все знают, были вынуждены подписать Брест-Литовский мирный договор. Его последствия мы все прекрасно помним: страна просто отдала свои огромные территории. Мы не могли участвовать в перераспределении миропорядка. Возможно, если бы нас не раздирала революция, итоги войны были бы несколько иными.

С прекращением Первой мировой и Гражданской войн новый режим только сильнее сжал свои тиски. Мы потеряли миллионы жизней. Большевики, например, считали интеллигенцию надстройкой, теми, кто обслуживал буржуазию. Соответственно, их начали выдавливать из страны. Все мы знаем такой широкий термин, как «философский пароход». Россию покинул огромный пласт учёных, литераторов, философов, социологов, инженеров. А кто не уехал, на тех стали заводить дела, расстреливать. Конечно, потеря стольких людей очень сильно отбросила нашу страну назад.

В итоге Россия оказалась государством, которым пугали весь мир. А большевизм считался угрозой в большом количестве цивилизованных стран.

Что мы приобрели в результате событий столетней давности? Возможно, то, что государство пошло на уступки трудящимся, стали сокращать рабочий день, появились социальные гарантии: бесплатная медицина, образование и так далее.

Но в любом случае, лично я оцениваю революцию и её последствия с большим знаком минус.