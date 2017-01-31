250 добровольцев объяснят жителям Екатеринбурга, как ездить по городу

Андрей Толмачев делает доклад по новой маршрутной сети. Фото: личная страница Владимира Злоказова

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Администрация Екатеринбурга опаздывает с разъяснением новой маршрутной схемы общественного транспорта, резюмировали на совместном заседании двух общественных палат — Екатеринбурга и Свердловской области — 31 января.

Люди имеют весьма туманное представление о том, чем новая сеть будет лучше старой. Это было видно даже по вопросам, которые задавали председателю комитета по транспорту горадминистрации Игорю Федотову и одному из разработчиков новой схемы — руководителю проектов фонда «Город.PRO» Андрею Толмачёву. Их снова спросили о том, что они повторяли неоднократно: про пересадки, стоимость проезда, и снова никто не поверил, что нужный маршрут будет ходить с частотой 5–7 минут.

Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин рассказал, как горожанам помогут ориентироваться в новой схеме маршрутов. Заниматься этим будут 250 специалистов, которые на основных пересадочных пунктах будут раздавать карманную схему новых маршрутов и отвечать на вопросы пассажиров. Также обратиться можно будет в единый информационный центр на улице 8 Марта, 21 и колл-центр.

Член региональной общественной палаты Андрей Кузьмин попенял администрации, что до сих пор не утверждён повременной тариф, и пока никто не поверит, что в новых условиях граждане будут экономить на пересадках. Его поддержал Станислав Набойченко.

— Мы, уважаемые отцы города, опаздываем с разъяснительной работой с населением. Почему мы провоцируем людей на протесты? В разгар обсуждения проекта новой схемы появляется объявление Региональной энергетической комиссии о том, что с 1 февраля на два рубля повысится цена на проезд, — сказал Набойченко.

Сторонники и противники новой схемы маршрутов договорились подключиться к информированию горожан о грядущих изменениях, продолжить сбор предложений и замечаний к проекту и вернуться к его обсуждению в июне.