В день рождения Бориса Ельцина вдова президента прочитает в Екатеринбурге отрывки из своих мемуаров

Поездка президента РФ Бориса Ельцина на отдых. Фото: Дмитрий Соколов/Президентский центр Б.Н. Ельцина

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Ровно 86 лет назад, 1 февраля 1931 года, в свердловском селе Бутка в крестьянской семье родился первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. В день рождения радикального реформатора конца двадцатого столетия в Екатеринбурге состоится сразу несколько знаковых событий.

В Ельцин Центре откроется удалённый электронный читальный зал президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Санкт-Петербурга. В зале Архива-библиотеки Ельцин Центра уже оборудовано 4 автоматизированных рабочих места для доступа к более чем полумиллиону цифровых единиц хранения из фондов библиотеки. Читальный зал Архива-библиотеки расположен на третьем этаже Ельцин Центра (вход через Медиатеку). Открытие состоится в 14.00.

Музейная экспозиция Ельцин Центра пополнилась новыми экспонатами. В витрине «История одного экспоната» гостям впервые представят личные вещи Бориса Николаевича, которые ранее нигде не демонстрировались.

— Экспозиция музея рассказывает в основном о Борисе Ельцине как политике. Но был и другой Ельцин — муж, отец, друг. Нам хочется подробнее показать и эту сторону его жизни.

В витрине подарков, которая находится при входе в музей, будут размещены три теннисные ракетки, подаренные Свердловской областной федерацией тенниса и её членом Сергеем Стариковым.

Кроме того, 1 февраля будут представлены альбом, подаренный на 60-летие Борису Николаевичу жителями Житомира, открытки от партийных деятелей и простых жителей СССР, рассказали «ОГ» подробности в Ельцин Центре. Новые экспонаты будут показаны впервые в рамках экскурсии «Другая жизнь президента», которая состоится в 14.30.

Кульминацией дня станет презентация мемуаров Наины Ельциной. Вдова первого Президента России лично зачитает отрывки из книги в пространстве магазина «Пиотровский», старт в 17.00.

Работу над воспоминаниями Наина Иосифовна начала несколько лет назад. В написании ей помогает российский журналист, заместитель исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмила Телень.

— Наина Иосифовна заканчивает написание книги. Сейчас работа находится на финальной стадии. Мы надеемся, что мемуары первой леди до конца марта появятся в печати. Тираж книги составит несколько тысяч экземпляров, — уточнила детали для «ОГ» Людмила Телень. — Первого февраля Наина Иосифовна прочитает екатеринбуржцам несколько отрывков воспоминаний из разных периодов жизни: студенчество; заседание пленума ЦК КПСС в 1987 году (на котором Ельцин изложил свою позицию по перестройке. — Прим. «ОГ»); октябрь 1993 года (Противостояние президента России и Верховного Совета РСФСР, штурм «Белого дома». — Прим. «ОГ»). В мемуарах Ельцина рассказывает о всей жизни, начиная с детства и до нынешних дней, в том числе и после смерти мужа.

Атмосферу вечера создаст концерт хора «Доместик», который состоится в 18.00 в атриуме центра. Коллектив исполнит произведения самых разных жанров, стилей и направлений, включая русскую и зарубежную хоровую классику.

В кино-конференц-зале центра в 19.00 состоится творческая встреча режиссёра Александра Сокурова и показ фильма «Пример интонации», который был снят в 1991 году. В своём фильме Сокуров показывает президента в кругу семьи в неформальной обстановке.

Под занавес вечера, в 21.00, состоится презентация ресторана «Барборис», название которому выбрали сами екатеринбуржцы. Откроет заведение вдова президента Наина Ельцина.

В день рождения первого президента России вход в музей Ельцин Центра будет бесплатным.