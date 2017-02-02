Зачем «канадке» щёки?

Дом срублен канадской рубкой, на изготовление его сруба плотники потратили четыре месяца. Фото: Александр Зайцев

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Дома из бревна-кругляка изготавливают в основном четырьмя видами рубки. Самые распространённые у нас — русская классическая «в чашу», а также «в лапу» (это соединение ещё называют «ласточкин хвост»). Гораздо реже встречаются мастера, способные изготовить срубы с использованием канадского или норвежского замков. Село Петрокаменское Горноуральского городского округа — одно из немногих мест в области, где есть умельцы, владеющие всеми четырьмя основными видами рубки.

В Петрокаменском рубили всегда

На окраине Петрокаменского есть место, где во все времена мужики рубили срубы. Вот и сейчас там слышны звуки работающих бензопил, стуки топоров. Мастер бригады местных рубщиков Сергей Иванов рассказывает, что его прадед владел в совершенстве плотницким ремеслом. Ему самому тоже нравится плотницкая профессия, возможно, от прадеда передалась тяга к работе с деревом. Сегодня Сергей Иванов — один из самых квалифицированных рубщиков области, навыки самого трудоёмкого из способов изготовления бревенчатых срубов, норвежской рубки, он осваивал в российско-норвежской школе плотников. Сейчас у бригады самая ответственная пора — закладка первого венца дома из норвежского лафета.

До этого почти месяц рубили сруб с замком «в лапу». Некоторые дома в зависимости от сложности проекта приходится рубить и четыре месяца. Сейчас, зимой, у рубщиков срубов настоящий аврал, он продлится до весны, пока в лесу будет идти заготовка строевого леса. В мае пилить лес для строительства прекращают, и у плотницкой бригады начинается пора монтажа уже готовых срубов. Как оказалось, несмотря на быстро меняющийся мир, люди не теряют интереса к классическому жилью из дерева.

— Желающих строить из бревна не убавляется, этот материал, наоборот, приобретает всё большую популярность. Во-первых, это экологически чистое жильё и довольно тёплое, так строили ещё наши деды и прадеды. Во-вторых, бревно интересно и с точки зрения архитектуры, — говорит руководитель ООО «Новые строительные технологии» Василий Гаёв.

Такие объявления в Петрокаменском, селе, где издавна занимались изготовлением срубов, есть во многих местах. Фото: Александр Зайцев

Чтобы убедиться в последнем, достаточно побывать в загородных коттеджных посёлках близ Екатеринбурга, где есть такие дома. Равнодушным пройти мимо них невозможно: чувствуется энергетика дерева, душа мастера. Но прежде чем возвести такой дом, перед хозяином встаёт вопрос: каким способом строители буду рубить брёвна? Что предпочесть: «в лапу», русскую чашу, «канадку» или норвежский замок? Василий Гаёв владеет навыками каждой из этих плотницких технологий и согласился стать нашим своеобразным гидом.

Русскую избу строят… без топора

— Самый распространённый вид рубки — в русскую классическую чашу. У этого способа есть свои плюсы и минусы. Эта рубка дешевле, мастеров, которые владеют ею, больше. Её изготовление не требует точного инструмента, она проста в подгонке. Но проблема в том, что в процессе усушки брёвен они могут вывешиваться в замках, между ними образуются зазоры. Не зря на Руси каждый сентябрь мужики конопатили свои избы, — говорит он.

Рубка «в чашу» более простая по трудозатратам, но потом такие дома потребуют к себе больше внимания, чем срубленные канадской или норвежской рубкой. Фото: Александр Зайцев

То, что русская рубка довольно проста на взгляд дилетанта, мы убедились на плотницкой площадке под тем же Петрокаменским. Мужики, что рубили такой сруб, обходились даже без топора, всю работу проделывали бензопилой и лишь ручным теслом вырезали в брёвнах тепловые пазы.

Другой популярный у нас вид рубки, «в лапу», нынче чаще применяют при строительстве бань. Внешне его всегда легко определить: у таких домов нет зауголков — выступающих за периметр сруба частей брёвен. Выигрыш тут в том, что используется вся полезная длина брёвен (зауголков-то нет), но минус — снижается жёсткость таких строений, могут промерзать углы. Это во многом зависит от того, как качественно мастер вырубит замки. Не зря углы здесь часто утепляют и закрывают досками.

Василий Гаёв: «Рубка «в лапу» требует особой точности в формировании замков». Фото: Александр Зайцев

Лафет — по-немецки, по-нашему — плах

Хитом у плотников в последнее время становится канадская рубка.

— Суть канадского замка заключается в том, что он имеет эффект самозаклинивания. Форма замка срезанная, по бокам его затёсываются обе плоскости бревна, рубщики называют их щеками, и вот по ним по мере усушки древесины бревно глубже соскальзывает в чашу и заклинивает замок, — говорит Василий Гаёв.

В таком скреплении решается проблема образования межвенцовых щелей и вывешивания брёвен по мере их усушки. Но такая рубка стоит дороже: если один квадратный метр стены, срубленной в классическую русскую чашу, обойдётся вам в одну тысячу рублей без учёта материала, то «канадка» — 1 300 рублей минимум. Но зато такой сруб будет более тёплым, чем срубленный «в чашу», его не придётся потом конопатить.

Также популярной нынче становится норвежская рубка. Изготавливают её из особым образом подготовленного материала — лафета. Брёвна при этом предварительно сушат и спиливают с них боковые плоскости.

— Лафет — немецкое название, по-русски это плах — бревно, стёсанное с двух сторон. Есть версия, что не викинги изобрели такой способ строительства, а, наоборот, славяне, которых они захватывали в старину, обучили их этому. И то, что канадцы запатентовали и назвали канадской рубкой, на самом деле тоже может быть одним из вариантов русской рубки, сохранившимся там со времён освоения нашими людьми Аляски, — говорит Василий Гаёв.

Сергей Иванов: «Топор для норвежской рубки применяется особый, такой в магазине не купишь, изготавливают его на заказ». Фото: Александр Зайцев

Топор здесь специальный — с удлинённым лезвием и внешне очень смахивает на боевое оружие викинга. Делают такие только на заказ.

— Задача этого топора не рубить, а делать ровные затёсы по бокам замка, — поясняет Василий Гаёв.

Кстати, если у замка канадской рубки две щеки, то у норвежской — четыре, прибавляется ещё две щеки с нижней части бревна. Норвежский замок тоже самозаклинивающийся.