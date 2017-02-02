Брус, бревно, лафет...

Так сушится лес для для норвежского лафета. Согласно требованиям стандартов Норвежского королевства его влажность не должна превышать 25-30 процентов. Фото: Александр Зайцев

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Деревянный дом можно построить из разных материалов, например, вместо классического бревна в стены уложить брус, оцилиндрованное бревно, лафет, а то и вовсе технологичный клеёный брус. Дом даже может быть каркасным или сложенным из арболитовых блоков, и все эти строения будут считаться построенными из дерева. Достоинства и недостатки этих материалов постараемся оценить вместе с председателем координационного совета Межотраслевого лесостроительного кластера малого и среднего бизнеса Свердловской области Владимиром Малинкиным.

Самыми первыми деревянными домами были рубленые из брёвен. Они до сих пор пользуются популярностью, особенно в нашей лесной зоне. Стоимость их в зависимости от породы дерева и способа рубки может сильно варьироваться. Так, кубический метр бревна сосны, когда оно ещё в коре, стоит примерно 3 тысячи рублей.

— Рубленые дома наиболее экологичные, часто говорят, что такой дом «дышит». Это не совсем так: брёвна, из которых сложен дом, всегда неровные, требуется их тщательная подгонка, укладка межвенцового утеплителя. Раньше для этого использовали мох, а у него есть свойство реагировать на изменение погоды. Так вот «дышит» дом как раз через межвенцовые уплотнения, через уложенный в них утеплитель, — говорит Владимир Малинкин.

Из плюсов такого дома можно назвать и то, что древесина после снятия коры сохраняет свою естественную защиту. Но есть у него и недостатки.

— Рубленый дом, например, в русскую чашу, дешёвый на этапе строительства, в процессе эксплуатации потребует дополнительных расходов: на отопление, потому что через уплотнения часть тепла будет всё равно уходить, также периодически швы между венцами придётся подконопачивать, — говорит он.

В советские годы популярным был также другой строительный материал — пилёный брус. Сейчас он постепенно сдаёт свои позиции. При кажущейся дешевизне (стоимость кубического метра сырого бруса сечением 150 на 150 миллиметров может составлять 6,5 тысячи рублей) этот материал надо ещё уметь грамотно сложить. Больные места таких домов — углы. Очень часто на домах из бруса приходится делать дополнительную отделку снаружи и изнутри, что приводит к удорожанию строительства.

Напротив, очень популярными становятся сегодня дома из профилированного бруса.

— Профилированный брус по форме похож на пилёный. Но если он высушен в камере и правильно сделан, то это уже совсем другой, более технологичный материал. У него есть специальные пазы, которые не только упрощают сборку дома, но и закрывают утеплитель, что существенно уменьшает утечку тепла. Мы рекомендуем дома из профилированного бруса не отделывать, — поясняет Владимир Малинкин.

Также многие сегодня предпочитают строить из оцилиндрованного бревна. Как и профилированный брус, этот материал имеет стабильные размеры. Если вы заказываете готовый дом, то все операции с деревом выполняют в заводских условиях: выбирают на брёвнах чаши, делают пазы. На месте остаётся только правильно собрать дом.

Где-то между круглым бревном и брусом находится лафет, по сути, это бревно, у которого две боковые стороны стёсаны.

Самый дорогой и технологичный материал из дерева — клеёный брус. Его производят из высушенных и профилированных досок.

— Их соответсвующим образом складывают в ламелях, чтобы они не коробились, потом склеивают под прессом при высокой температуре. Получается уже не совсем дерево, это дерево с клеями. Стоимость такого материала может варьироваться от 16 до 24 тысяч рублей за кубометр, — говорит мой собеседник.

Достоинство клеёного бруса в том, что у него отсутствует усадка, можно изготовить цельный брус любой длины.

Также к деревянному домостроению относят каркасно-панельные дома, где в стены проложен утеплитель. Почему их причисляют к домам из дерева?

— На каждый квадратный метр помещения, построенного из кругляка диаметром 24 миллиметра, тратится примерно 1,05 кубических метра древесины. При каркасном домостроении в среднем выходит 0,33 куба на квадратный метр. То есть древесины тратится в три раза меньше. Но дерево там в каркасе обязательно есть, его немало, и оно индустриальное — высушенное, строганое и покрытое антисептиком, — поясняет Владимир Малинкин.

Кстати, по цене такие дома наиболее выигрышные. Большую часть стены в них составляет утеплитель, средняя стоимость которого — от 2 до 4 тысяч рублей за кубический метр материала. Такие дома очень популярны за рубежом, и не только потому, что обходятся дешевле в строительстве. Сегодня важно не просто построить дом, а сделать его экономичным в процессе эксплуатации. А затраты на отопление каркасных домов при условии их правильного строительства, конечно, будут ниже, чем зданий, построенных из того же бревна. Но, с другой стороны, в рубленом доме оборачиваемость воздуха в несколько раз выше, чем в каркасном, там совершенно другая атмосфера, пронизанная запахами натурального дерева.

— Добавлю, что спрос на деревянные дома серьёзно ограничивается даже не ценовым фактором, не это главное, а тем, что дерево — материал легковозгораемый. Такие дома надо правильно эксплуатировать, но главное — правильно строить. Сегодня полно возможностей — изучайте, читайте литературу, ройтесь в Интернете, чтобы потом самим не делать при строительстве ошибок и суметь проконтролировать строителей, — говорит в завершение разговора Владимир Малинкин.