15 самых интересных музеев мира

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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Опубликовано в №19 от 2.02.2017

1. Музей индейцелогии, Кексико, Мексика. Представлены шедевры всех индейских цивилизаций: жертвенный камень поцтеков на 10 000 жертв, каменные табуреты пельмеков, каменный календарь чучмеков с указанием дней недели на 5 000 лет, сокровища цивилизаций ойя, уйя, попугайя и многие другие.

2. Музей-тоннель, Псюрих, Швейцария. Экспонат всего один — самый длинный в мире тоннель протяжённостью 20 км на глубине 2 000 метров от уровня Эльбруса. Увлекательное, но слегка монотонное путешествие продолжительностью 3,5 часа. Стены тоннеля ничем не украшены, только фонари через каждые 100 метров. Аудиогид всё время советует идти и смотреть прямо. Закрывать глаза не советуем, так как по музею ходят поезда швейцарской железной дороги.

3. Музей испорченных фигур мадам Киксо, Лондон. Здесь собраны экспонаты из музея мадам Тюссо, но с повреждениями. Здесь вы увидите Барака Обаму с надписью «ЧМО» по-русски, Майка Тайсона с откушенным ухом, Сальвадора Дали без усиков, Мэрилин Монро с усиками и многих других.

4. Крупнейший и единственный в Гренландии Музей Флоры располагается в однокомнатной квартире в центре Гренландии и принадлежит Флоре Гундессон. В музее экспонируется какой-то мёрзлый помидор. Но вы обязательно посетите этот музей, там топят.

5. Музей инородных предметов при Нью-Йоркском центральном госпитале. Чего только ни извлекали доктора из внутренностей больных за долгие годы — и картины Ван Гога, и терракотовых воинов с лошадьми, и черепа кроманьонцев, и шапки разнообразных Мономахов. Всё это выставлено в длинной анфиладе залов, оформленной в виде гигантского пищеварительного тракта.

6. Оказавшись в ОАЭ, не упустите возможность посетить Музей арабских цифр. Экспозиция из миллионов арабских цифр, от самых маленьких до невероятно огромных, занимает площадь в десять футбольных полей!

7. Норильский Музей баобаба является самым северным музеем баобаба из всех музеев баобаба в мире. В огромном здании представлены фотографии, фотообои, слайд-шоу с изображениями баобаба, можно потрогать руками эти фотографии. В музее есть специальная комната, где можно услышать шелест кроны баобаба, а также аудиозаписи с воспоминаниями людей, видевших баобаб.

8. Музей в/ч 8154. В этом музее хранятся 8154 солдата. Живые, не терракотовые какие-нибудь. Реагируют на команды «Отбой!», «Построение на обед!» Также в музее можно осмотреть восемь свиней и одного майора.

9. Музей выноса мозга в Отваленсии раньше был подразделением Музея пыток. Однако его руководительница путём долгих уговоров и истерик вынудила директора Музея пыток отдать Музею выноса мозга своё огромное помещение, а самому повеситься на гильотине.

10. Международный одноместный музей Фёдора Конюхова. Музей располагается в Тихом океане, вмещает одного посетителя, зато на несколько месяцев. В музее небогатая коллекция вещей и предметов, которыми пользовался знаменитый путешественник во время знаменитых кругосветок. Всё можно трогать руками, лишь бы выжить!

11. Музей выхода в жерле заброшенного вулкана Этокогдатобылкудль в Исландии. В огромном зале, куда вас спускают на канате, развешено три тысячи табличек «Выход» на всех языках мира, а реальный выход всего один!

12–14. Советуем также обратить внимание на парижский Центр картёжного искусства им. Жоржа Подкиду, галерею Упитться (где представлено крупнейшее собрание горячительных напитков папы Пия 0,7-го) и Музей стельки в китайском городе Невздунь (здесь собрана самая большая коллекция ароматных китайских стелек со всех концов света).

15. Но настоящий Музей музеев находится в частном доме гражданина Г. в Скипидарске. Здесь собраны экспонаты из всех музеев, в которых побывал Г.! Тапочки, обрывки картин, обломки статуй, посмертная маска какого-то фараона и даже очки Берии из Музея Сталина в Гори!