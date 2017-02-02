В феврале выроcли соцвыплаты

- Опубликовано в №19 от 02.02.2017
В последнем зимнем месяце россиян ожидают несколько изменений в законодательстве. «ОГ» рассказывает о самых важных из них.
- Кроме повышения военных пенсий и пенсий по возрасту (подробно об этом «ОГ» сообщила в номере за 25.01.16 в материале «С 1 февраля начнётся индексация пенсий»), 1 февраля в России увеличены и все другие социальные выплаты. С коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года увеличились пособия инвалидам и выплаты ветеранам войн. Проиндексированы и единовременные пособия при рождении детей, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Единственная выплата, которая не повышена — материнский капитал.
- Февраль — последний месяц, чтобы оформить жильё в собственность. Бесплатная приватизация жилья закончится 28 февраля 2017 года, о чём сказано в законе №33-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». На оформлении документов требуется семь рабочих дней, так что следует поспешить. А вот приватизация садовых участков, так называемая «дачная амнистия», продолжается.
- Отныне во всех многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет получить российский и 5-летний заграничный паспорта. А ещё с 1 февраля здесь начали принимать документы для оформления водительских прав. В Свердловском областном «МФЦ» рассказали «ОГ», что выдавать пока их будет ГИБДД. Однако обратиться за услугой и предъявить все необходимые бумаги для этого можно и в МФЦ — в соответствии с постановлениями правительства РФ от 03.08.2016 №755 и от 18.11.2016 №1214.
- Торговля начала переход на новую контрольно-кассовую технику, которая автоматически будет передавать в налоговую инспекцию данные в режиме реального времени. С 1 февраля в России прекратили регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может работать с кассовыми чеками и бланками в электронной форме. Покупатели смогут получать электронные чеки, которые невозможно потерять. И если после покупки в товаре обнаружится брак, то отстоять права потребителя будет легче.