Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 00:00

Послереволюционная Россия не оступила от стратегии, разработанной ещё Витте

Сюжет

100 монологов о революции
Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления уральцев.



  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

Валентин Лукьянин, публицист:

— Советская пропаганда утверждала, что развитие России как индустриальной державы началось только после Великого Октября. Пропаганда антисоветская настаивает на другом: революция прервала бурный промышленный подъём страны. Если б она не случилась, мы ещё к концу 1920-х перегнали бы Америку.

Насчёт «перегнали бы» — сильно сомневаюсь. Возьмите хотя бы такие цифры: в 1913-м, самом благополучном предреволюционном году, Россия по производству электроэнергии отставала от Германии в 10 раз, а от Соединённых Штатов — в 60. И как бы мы, выражаясь фигурально, на велосипеде перегоняли курьерский поезд?

Главный экономический стратег империи С.Ю. Витте* знал не хуже Сталина, что «отсталых бьют», под его руководством страна действительно совершила впечатляющий рывок. Одного он не сделал — не смог «продавить» решение крестьянского вопроса: Николай II об этом и слушать не хотел. В результате страна получила революцию 1905 года. «Вся наша революция произошла оттого, что правители не понимали и не понимают той истины, что общество, народ двигаются», — объяснял ситуацию Витте, смещённый с поста председателя Совета министров за грехи императора. Сменивший его в этой должности П.А. Столыпин стал гасить пожар полицейскими методами, параллельно пытаясь в авральном порядке провести аграрную реформу, но время было упущено, и 1917 год предотвратить не удалось.

Ну, и что же сделали большевики, когда власть «упала к их ногам»?

Перво-наперво обнадёжили крестьян, приняв декрет о земле. Вслед за тем провели реформы, назревшие ещё до революции: ввели новую орфографию и новый календарь, отделили церковь от государства. Тут не потребовалось материальных затрат, но была явлена воля к обновлению.

А чуть поутихли громы Гражданской войны — приняли план ГОЭЛРО, занялись ликвидацией безграмотности, развитием высшей школы и системы научных учреждений, упорядочили денежную систему страны и с золотым советским червонцем уверенно вышли на международный рынок. После чего приступили к индустриализации… Найдите тут хоть малый штрих, который означал бы отступление послереволюционной России от стратегии, разработанной ещё Витте!

И хозяйственные успехи большевиков в 1920 годы были прямым продолжением дореволюционного рывка.

Конечно, методы были варварскими; а вы уверены, что они могли быть иными в стране, лишь полвека назад упразднившей крепостное право?

Как события развивались потом — это уже другой вопрос.

*Витте Сергей Юльевич (1849–1915), российский государственный деятель, с 1896 г. — Почётный гражданин Екатеринбурга

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