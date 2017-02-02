Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 06:00

Новоуралочка на лошади спасла пса

Сюжет

Наши питомцы
Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете



  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

Питомца, раненого неизвестным под Верх-Нейвинским, девушка везла до ветклиники на лошади и несла на руках.

Как сообщает «Новоуральская газета», новоуралочка приехала в конный клуб Верх-Нейвинского, чтобы покататься верхом на лошади. На прогулке её сопровождали собака Тыковка, живущая при клубе, и соседский пёс Рыжий. Во время катания пёс отстал, а затем девушка услышала выстрелы и собачий визг. Вернувшись, она обнаружила Рыжего, раненого в лапу и мордочку, в сугробе. До дороги девушка довезла собаку, привязав к седлу, а затем несла на руках, пока не поймала попутную машину, чтобы доехать до клуба, а затем — до ветклиники. Сейчас Рыжий идёт на поправку, а спасительница готовится забрать пса себе.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА