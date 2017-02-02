Каждому зверю — по чипу

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Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, согласно которому владельцам животных придётся снабжать их чипами, татуировкой или специальными ошейниками с уникальными кодами. Они будут входить в единую информационную систему, и по ним можно будет идентифицировать животных.

С 1 января 2018 года необходимо чипировать лошадей, ослов, мулов, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов и свиней, а с начала 2019 года — мелкий рогатый скот, собак и кошек, домашнюю птицу, пушных зверей и кроликов.

25 января в Заксобрании региона рабочая группа, которая занимается вопросами отлова и содержания безнадзорных собак, поддержала необходимость регистрации животных. В 2016 году на отлов и содержание безнадзорных собак, стерилизацию, пристрой и эвтаназию было выделено 105,5 миллиона рублей и фактически истрачено 101,6 миллиона (годом ранее — 35,5 млн и 14,9 млн соответственно). В 2015 году отловлено 3 379 бездомных собак, а в 2016 году — 14 343 собаки.

— Нужен контроль за рождаемостью животных. Иначе мы будем бороться с последствиями проблемы, а не с её первопричиной, — отметили участники заседания. — Чипизация животных позволила бы сразу знать о наличии у них хозяина. К тому же содержание отловленных собак требует огромных затрат, которые должны нести не только областной бюджет, но и владельцы животных.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов прокомментировал «ОГ», что для чипизации всех животных сначала придётся провести их ревизию.

— Повышать ответственность хозяев за содержание животных — правильно. Но я не уверен, что люди готовы именно к таким мерам. Это не должно превратиться в налог на домашних животных, — сказал депутат.